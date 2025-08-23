হোম > শিক্ষা

একাদশে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের আবেদন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে দ্বিতীয় ধাপের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ শনিবার থেকে শুরু হওয়া আবেদন গ্রহণ সোমবার রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে।

এদিন একাদশে ভর্তির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০২৫ অনুযায়ী ভর্তির জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শনিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে ২৫ আগস্ট (সোমবার) রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে।

অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একাদশে ভর্তির আবেদন করতে পারবে। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ২২০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে তাদের।

গত বুধবার সন্ধ্যায় একাদশে ভর্তির প্রথম ধাপের ফল প্রকাশ করা হয়।

প্রথম ধাপে ১০ লাখ ৪৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়। এই ধাপে আবেদন করে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি। এর মধ্যে ৫ হাজার ৭০০-এর বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছিল।

গতকাল শুক্রবার রাত ৮টা পর্যন্ত প্রথম ধাপে নির্বাচিতরা নির্বাচন নিশ্চায়ন করতে পেরেছিল।

ভর্তি নীতিমালা অনুসারে, ২৮ আগস্ট রাত ৮টার দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের আবেদনের ফল ও প্রথম মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ করা হবে। ২৯ ও ৩০ আগস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন নিশ্চায়ন করতে হবে।

৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় পর্যায়ের আবেদন গ্রহণ করা হবে। ৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় তৃতীয় পর্যায়ের আবেদনের ফল ও দ্বিতীয় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ করা হবে। ৪ আগস্ট তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন নিশ্চায়ন করতে হবে। ৫ আগস্ট সর্বশেষ মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ করা হবে।

একাদশে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে আগামী ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ক্লাস শুরু হবে ১৫ সেপ্টেম্বর।

