বিজেএস পরীক্ষা: পারিবারিক আইনের প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য পারিবারিক আইন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পারিবারিক আইন অংশে যে শিক্ষার্থী যতটা প্রস্তুত, তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা ততটাই বেশি। এ জন্য দরকার পরিকল্পিত, গোছানো ও স্মার্ট প্রস্তুতি। একজন শিক্ষার্থী পারিবারিক আইন অংশে কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন, নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সে পরামর্শ দিয়েছেন ১৭তম বিজেএস পরীক্ষায় সহকারী জজ হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত মো. মেহেদী হাসান।
সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ‘লিখিত পরীক্ষা’
বিজেএসে ‘পারিবারিক সম্পর্কবিষয়ক আইন’ অংশে ভালো করতে হলে লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার বিকল্প নেই। সহকারী জজ হতে চাইলে লিখিত অংশে বেশি নম্বর তোলা জরুরি। প্রিলিমিনারি পাস শুধু লিখিত পরীক্ষায় বসার টিকিট দেয়। প্রিলিমিনারির নম্বর ৫০, কিন্তু চূড়ান্ত ফলে এটি যোগ হয় না। চূড়ান্ত ফল তৈরি হয় লিখিত (১০০) ও ভাইভার (১০০ নম্বর) যোগ করে। তাই প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১০০ তে ৯০-১০০ নম্বর পাওয়ায় কোনো লাভ নেই; শুধু লিখিত পরীক্ষায় বসার জন্য যথেষ্ট নম্বর (৫০) হলেই হবে।
প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি
পারিবারিক আইনে প্রিলিমিনারিতে সাধারণত ১০টি প্রশ্ন আসে। লিখিত পরীক্ষায় ভালো প্রস্তুতি থাকলে প্রিলিমিনারিতে ৮-১০ নম্বর পাওয়া কঠিন নয়। মূলত ‘পারিবারিক সম্পর্কবিষয়ক আইন’-এ জোর দিতে হবে। সার্কুলার অনুযায়ী পরীক্ষা অক্টোবরের শেষার্ধে অনুষ্ঠিত হবে। যাঁদের প্রিলিমিনারিতে ভয় আছে, তাঁরা তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর শুধু প্রিলিমিনারিভিত্তিক পড়াশোনায় মনোযোগ দেবেন। বিশেষ করে ইংরেজি শব্দের আরবি টার্ম, সংখ্যাভিত্তিক সেকশন বা বিধান (যেমন ইদ্দতের সময়কাল, আপিল/রিভিশনের মেয়াদ), বিবাহ ও নিবন্ধন, ইদ্দত, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, দেনমোহর, ভরণপোষণ, বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, দান, উইল, দত্তক, ওয়াক্ফ ও অগ্রক্রয় বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।
প্রিলিমিনারির প্রস্তুতিতে সহায়ক বই হিসেবে জাহাঙ্গীর আলমের ‘আইন পাঠ (২য় খণ্ড)’ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইয়ে অনুশীলনের জন্য দেওয়া প্রশ্নগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। পাশাপাশি বাজারে প্রচলিত মানসম্মত বই যেমন লিগ্যাম ডাইজেস্ট, প্রিলিমাস্টার ইত্যাদিও দেখা যেতে পারে।
লিখিত অংশের প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে
বিজেএস লিখিত পরীক্ষায় পারিবারিক আইন অংশে ১০০ নম্বর থাকে। এখানে মোট তিনটি ভাগ রয়েছে:
১. মুসলিম আইন: মুসলিম আইনের প্রথম ভাগে মুসলিম আইনের উৎস, বিভিন্ন স্কুল, বিবাহ ও নিবন্ধন, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, দেনমোহর, ভরণপোষণ, বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, দান, উইল, ওয়াক্ফ, অগ্রক্রয় ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এখানে ৫টি প্রশ্নের মধ্যে ৩টির উত্তর দিতে হয় (মোট ৬০ নম্বর, ৩×২০)। উত্তরাধিকার নির্ণয়ের প্রশ্ন বাধ্যতামূলক; সঠিকভাবে উত্তর দিলে পূর্ণ ২০ নম্বর পাওয়া সম্ভব।
এই অংশে কোরানিক শেয়ারার, আসাবা, আউল, রাদসহ ব্যতিক্রম নিয়মগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করতে হবে। মাঝে মাঝে ‘দূরবর্তী আত্মীয়’-সম্পর্কিত অঙ্কও প্রশ্নে আসে। ভালো ফল করতে চাইলে অঙ্ক ব্যাখ্যাসহ সঠিক উত্তর দিতে হবে। সম্পত্তি-সম্পর্কিত বিষয়—দান, উইল, অগ্রক্রয়, ওয়াক্ফ থেকে উত্তর দিলে ভালো নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তাই এই অংশ ভালোভাবে পড়তে হবে।
রেফারেন্স বই হিসেবে উত্তরাধিকার অংশের জন্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইকরামুল হক স্যারের ‘Muslim Inheritance’ বইটি যথেষ্ট। সময় কম হলে ইউটিউবে ইকরাম স্যারের উত্তরাধিকার নির্ণয় ভিডিওগুলোও দেখা যেতে পারে। অন্য অংশের জন্য মুল্লাহ থেকে অনূদিত ভালো বাংলা বই পড়তে পারেন, যা সময় সাশ্রয় করে এবং বিষয় বুঝতেও সহজ।
২. হিন্দু আইন: হিন্দু আইন অংশে ২টি প্রশ্নের মধ্যে ১টির উত্তর দিতে হয় (নম্বর ২০)। সাধারণত হিন্দু দায়ভাগ মতবাদ অনুযায়ী
সম্পত্তি বণ্টন-সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন আসে, নম্বর প্রায় ১২। এটি সঠিকভাবে উত্তর দিলে পুরো নম্বর পাওয়া যায়। বাকি অংশে ১-২টি তাত্ত্বিক প্রশ্ন থাকে (নম্বর ৮) যেমন হিন্দু আইনের উৎস, বিবাহ, দত্তক, দান, উইল, উত্তরাধিকার,
বিভিন্ন মতবাদ, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব,
যৌথ পরিবার ইত্যাদি। পরীক্ষার্থীদের চেষ্টা করা উচিত সম্পত্তি বণ্টন-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিতভাবে দেওয়া।
রেফারেন্স বই হিসেবে আজিজুল হকের ইংরেজি ‘হিন্দু আইন’ বই এবং শ্রী দীনেশচন্দ্র দেবনাথের বাংলায় লেখা ‘হিন্দু আইন’ সহায়ক।
৩. অন্যান্য আইন: এই অংশে ছোট ৩টি আইন থেকে ২টি প্রশ্ন আসে; ১টির উত্তর দিতে হয় (নম্বর ২০)। ছোট তিনটি আইনের সব সেকশন ভালোভাবে পড়লে সহজেই ৮০ শতাংশ নম্বর অর্জন সম্ভব। The Muslim Family Laws Ordinance, 1961—গুরুত্বপূর্ণ ধারা: ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১১ক।
পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩
পড়তে হলে পুরোনো The Family Courts Ordinance, 1985 সঙ্গে তুলনা করে পড়া উচিত। বিশেষভাবে সংশোধনীতে আনা বিধানগুলোতে জোর দিতে হবে (যেমন আরজি সংশোধন, ধারা ০৯)।
The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939—গুরুত্বপূর্ণ ধারা: ২, ৩, ৪ ও ৫।