এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা: স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিজি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ব্যাচেলর অব মেডিসিন, ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) এবং মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিট ও ডেন্টাল কলেজে ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) ডিগ্রির ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১২ ডিসেম্বর। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও একই হতে পারে বলে জানা গেছে।

আজ সোমবার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নাজমুল হোসেন গণমাধ্যমকে জানান, গতকাল রোববার এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত— এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এখন কিছু টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি।’

একই দিনে একই প্রশ্নে পরীক্ষা হলে কারা মেডিকেলে আর কারা ডেন্টালে সুযোগ পাবে—এমন প্রশ্নে নাজমুল হোসেন বলেন, ‘এই বিষয়গুলো এখনো আলোচনা হয়নি। আমরা দেখছি, কীভাবে বিষয়টি বাস্তবায়ন করা যায়।’

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে সরকারি তিনটি ডেন্টাল কলেজ ও আটটি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে মোট আসনসংখ্যা ৫৪৫টি। এর মধ্যে গোপালগঞ্জের শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ ও খুলনা ডেন্টাল কলেজের কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। বেসরকারি ১২টি ডেন্টাল কলেজে ৯৪৫টি এবং বেসরকারি ১৬টি ডেন্টাল ইউনিটে ৫৪৫টি আসন রয়েছে। অন্যদিকে দেশে ৩৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসনসংখ্যা ৫ হাজার ৩৮০টি। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। বেসরকারি ৬৭টি মেডিকেল কলেজে আসনসংখ্যা ৬ হাজার ২৯৩টি।

উল্লেখ্য, এর আগে চলতি মাসের শুরুতে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছিল।

