ইংরেজিতে ব্যর্থতা: সমস্যার মূল এবং সমাধানে করণীয়

এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে যে দৃশ্যটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তা হলো সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে ইংরেজি বিষয়ে। এটা কোনো নতুন খবর নয়; বরং অনেকটা পুরোনো বাস্তবতারই পুনরাবৃত্তি। প্রশ্ন হলো, কেন এমন হচ্ছে? এবং কীভাবে এ চিত্রটা বদলানো সম্ভব?
ইংরেজি বিষয়ে ব্যর্থতার পেছনে মূলত তিনটি কারণ কাজ করে। এগুলো হলো ভয়, ভুল পদ্ধতি এবং অনুশীলনের অভাব। এর সঙ্গে যোগ হয় মূল্যায়ন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের ঘাটতি। কিন্তু সুখবর হলো, সমস্যার সমাধান একেবারেই অসম্ভব নয়। সঠিক দিকনির্দেশনা, কিছু অভ্যাসের পরিবর্তন, আর খানিকটা আত্মবিশ্বাস—এ তিনটি উপাদানই শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে দক্ষ করে তুলতে পারে।
ইংরেজিকে ভয় নয়, বন্ধু ভাবুন
শিক্ষার্থীরা ইংরেজিকে ভয় পায়। ছোটবেলা থেকেই এ ভাষাটিকে আমরা ‘কঠিন বিষয়’ হিসেবে মনে করি। অথচ ইংরেজি কোনো ভয় পাওয়ার বিষয় নয়; বরং এটি একধরনের দক্ষতা। যেমন সাইকেল চালানো শেখা বা সাঁতার শেখা। দক্ষতা অর্জন মানে হলো নিয়মিত অনুশীলন। আমার এক শিক্ষার্থী একসময় ইংরেজিতে প্রায় ফেল করার পর্যায়ে ছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, ‘প্রতিদিন ৫ মিনিট ইংরেজিতে ভাববে, যেভাবে তুমি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো।’ কয়েক মাস পর সে নিজেই ইংরেজিতে ছোট ছোট বাক্যে কথা বলতে শুরু করে।
মুখস্থ নয়, বোঝার অভ্যাস তৈরি করুন
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বড় ত্রুটি হলো আমরা এখনো ইংরেজিকে মুখস্থ করার বিষয় হিসেবে দেখি। প্যাসেজ, রাইটিং বা গ্রামার—সবকিছুতেই মুখস্থের ওপর নির্ভর করি। অথচ ভাষা মুখস্থ করে শেখা যায় না। ইংরেজি শেখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো বুঝে শেখা। যেমন একটা নতুন শব্দ মুখস্থ করার চেয়ে সেই শব্দ দিয়ে দুইটা বাক্য বানানো অনেক বেশি ফলপ্রসূ। ব্যাকরণ শেখার সময় নিয়ম মুখস্থ না করে, নিয়মটা কেমনভাবে বাক্যে কাজ করে, তা অনুশীলন করা উচিত। আমি আমার শিক্ষার্থীদের বলি, ‘Grammar is not a rulebook; it’s a toolkit.’ নিয়ম না বোঝে শুধু মুখস্থ করলে ভুল হবেই। কিন্তু যদি বোঝার চেষ্টা করা যায়, তাহলে সেটি বাস্তব প্রয়োগে সহজ হয়ে যায়।
প্রতিদিন অনুশীলন করুন
ইংরেজিতে ভালো করার সবচেয়ে বাস্তবসম্মত উপায় হলো দৈনন্দিন অনুশীলন। অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার কয়েক মাস আগে হঠাৎ করে ইংরেজিতে মনোযোগ দেয়, ফলত তা অস্থায়ী হয়। প্রতিদিন মাত্র ২০ মিনিট সময় দিলেও ফলাফল আশ্চর্যজনক হতে পারে। যেমন:
■ প্রতিদিন একটি ছোট ইংরেজি সংবাদ পড়ুন।
■ সে সংবাদ থেকে তিনটি নতুন শব্দ লিখে রাখুন এবং পরদিন তা বাক্যে ব্যবহার করুন।
■ কোনো ইংরেজি সিনেমা বা ভিডিও দেখে নতুন অভিব্যক্তি শেখার চেষ্টা করুন।
■ বন্ধুর সঙ্গে সপ্তাহে এক দিন ইংরেজিতে কথা বলার চ্যালেঞ্জ নিন।
এগুলো ছোট ছোট পদক্ষেপ, কিন্তু নিয়মিত করলে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।
লেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন
অনেকে ইংরেজিতে লেখাকে সবচেয়ে কঠিন মনে করেন। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, লিখেও শেখা যায়। প্রতিদিন অন্তত পাঁচটি বাক্য লিখুন নিজের জীবন, ভাবনা বা দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। যেমন: Today I went to the market, I met an old friend. এই ছোট ছোট বাক্যই একসময় বড় প্যারাগ্রাফ, পরে ভালো রচনা বা রিপোর্ট লেখার ভিত্তি তৈরি করে। একটা কথা মনে রাখুন, ভুল করেই শেখা হয়। তাই লেখার সময় ভুল করলে ভয় পাবেন না।
ইংরেজিকে জীবনের অংশ করুন
শুধু ক্লাসের বই বা পরীক্ষার খাতার মধ্যে ইংরেজিকে আটকে রাখলে কখনো দক্ষতা বাড়বে না। এটিকে জীবনের অংশ করে নিতে হবে। ফেসবুক, ইউটিউব, মোবাইলের সেটিংস—এমনকি আপনার ঘরের নোটবুকেও ইংরেজির ব্যবহার বাড়ান। আমি অনেক শিক্ষার্থীকে বলেছি, মোবাইলের ভাষা সেটিং ইংরেজিতে রাখো; এতে প্রতিদিন অসংখ্য ইংরেজি শব্দ চোখে পড়বে। ভাষার সঙ্গে যত বেশি সময় কাটাবেন, ততই তা সহজ মনে হবে।
শিক্ষকদের ভূমিকা ও মূল্যায়নের পরিবর্তন
ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়াতে শিক্ষকদেরও কিছু পরিবর্তন দরকার। শুধু ব্যাকরণ শেখানোর চেয়ে শিক্ষার্থীদের ইন্টার-অ্যাকটিভ ক্লাস দিতে হবে। যেখানে কথা বলা, লেখা, শোনা ও পড়ার সমন্বিত অনুশীলন হয়। মূল্যায়ন ব্যবস্থায়ও সংস্কার প্রয়োজন। কেবল লিখিত পরীক্ষায় নম্বরনির্ভর না করে শিক্ষার্থীদের Language Performance মূল্যায়ন করা উচিত। যেমন: মৌখিক পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন বা প্রেজেন্টেশন। এতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব প্রয়োগে আত্মবিশ্বাসী হবে।
আত্মবিশ্বাসই সাফল্যের মূল
ইংরেজিতে ভালো করার জন্য কোনো জাদু সূত্র নেই। দরকার আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায়, আর সঠিক অনুশীলন। অনেক সময় আমরা ভাবি, ‘আমি তো ইংরেজিতে দুর্বল, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’ এ মানসিকতা থেকেই ব্যর্থতার সূচনা হয়। প্রতিদিন একটু করে চেষ্টা করলে, একসময় আপনি নিজেই অবাক হবেন, যে ভাষাটাকে ভয় পেতেন, সেটি এখন আপনার সবচেয়ে প্রিয় দক্ষতা হয়ে উঠেছে।