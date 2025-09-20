হোম > শিক্ষা

প্রায়োগিক ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার কৌশল

আজকের যুগে ইংরেজি শুধু একটি ভাষা নয়; বরং বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। পড়াশোনা, চাকরি, ভ্রমণ কিংবা প্রযুক্তি ব্যবহার—সব ক্ষেত্রে ইংরেজি জানা এখন জরুরি। কিন্তু বইয়ের গ্রামার পড়ে কিংবা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে অনেকেই বাস্তবে ইংরেজি ব্যবহার করতে গিয়ে সংকোচে পড়েন।

দেশের জনপ্রিয় ইংরেজিবিষয়ক বই ‘মাস্টার’-এর লেখক মো. জাহাঙ্গীর আলম মনে করেন, ‘প্রাত্যহিক জীবনে ধাপে ধাপে কিছু কার্যকর কৌশল প্রয়োগ করলে সহজভাবে ইংরেজি শেখা সম্ভব।’ তাঁর মতে, নিয়মিত অনুশীলনই একমাত্র উপায়, যা মানুষকে বাস্তবে ইংরেজি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন প্রায়োগিক ইংরেজি শেখার ১০টি কার্যকর কৌশল।

শোনা ও অনুকরণ

ইংরেজি শেখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো শোনা। প্রতিদিন কিছু সময় ইংরেজি নিউজ, পডকাস্ট, ইউটিউব ভিডিও, সিনেমা বা গান শুনুন। শুধু শোনাই নয়, নেটিভ স্পিকারের টোন, উচ্চারণ ও ছন্দ অনুকরণ করার চেষ্টা করুন। উদাহরণ: How are you doing? বাক্যটি নেটিভদের মতো করে বারবার উচ্চারণের চেষ্টা করুন।

ছোট বাক্যে ভাব প্রকাশ

অনেকে আগে বাংলায় ভাবেন, তারপর ইংরেজিতে অনুবাদ করার চেষ্টা করেন, যা সময়সাপেক্ষ এবং অস্বস্তিকর। বরং সরাসরি ইংরেজিতে ছোট ছোট বাক্যে ভাব প্রকাশ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। উদাহরণ: It’s raining today.

দৈনন্দিন কাজে ইংরেজি ব্যবহার

আমাদের চার পাশের কাজগুলোই ইংরেজি শেখার চমৎকার উপকরণ। বাজার করা, রান্না করা, পড়াশোনা বা অফিসের কাজ, প্রতিটি কাজ ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করুন। উদাহরণ: I’m cutting vegetables. অথবা Let’s go to the market.

প্রচলিত বাক্যাংশ শেখা

শুধু আলাদা শব্দ মুখস্থ নয়; বরং দৈনন্দিন প্রচলিত বাক্যাংশ শিখে ব্যবহার করুন। এতে ইংরেজি আরও সাবলীল শোনাবে। What’s up? (কী খবর?) Take your time. (সময় নিয়ে করো) No worries. (কোনো সমস্যা নেই)।

নিজের সঙ্গে কথা বলা

নিজেকে সঙ্গী করে অনুশীলন করুন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে কথা বলুন। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। উদাহরণ: Today I woke up late. I’ll finish my homework after lunch.

লেখার অভ্যাস

লেখা ইংরেজি শেখার আরেকটি শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রতিদিন কয়েক লাইন ডায়েরি লিখতে পারেন। উদাহরণ: Today I went to the library. I read an interesting book about history.

জুটি অনুশীলন

বন্ধু বা সহপাঠীর সঙ্গে ছোট ছোট কথোপকথনের অনুশীলন করুন। একে অপরকে প্রশ্ন করুন, উত্তর দিন। উদাহরণ: A: Excuse me, can you tell me the time? B: It’s half past three.

শব্দভান্ডার ব্যবহার

নতুন শব্দ শিখে কেবল মুখস্থ রাখলে হবে না; বরং বাস্তব বাক্যে ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণ: She is very generous to poor people. (এখানে generous শব্দটির ব্যবহার দেখানো হয়েছে।)

ভুলকে ভয় না পাওয়া

ভাষা শেখার পথে ভুল অবধারিত। ইংরেজি বলার সময় ভুল করলে ভয় পাবেন না; বরং ভুল থেকেই শেখা যায়।

নিয়মিত অনুশীলন

ইংরেজিতে দক্ষ হওয়ার মূল মন্ত্র হলো ধারাবাহিকতা। প্রতিদিন অন্তত ১৫-৩০ মিনিট নির্দিষ্ট সময় বের করে চর্চা করুন।

সংক্ষেপে বলা যায়, শোনা, বলা, লেখা এবং পুনরাবৃত্তি—এই চারটি ধাপকে যদি আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করতে পারি, তবে প্রায়োগিক ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করা কোনো কঠিন কাজ নয়। মো. জাহাঙ্গীর আলম স্যারের মতে, ‘ভাষা হলো ব্যবহারের বিষয়, বইয়ের পাতায় আটকে রাখার বিষয় নয়।’

