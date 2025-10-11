হোম > শিক্ষা

সহজে মনে রাখুন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন (পর্ব-২)

শাহ বিলিয়া জুলফিকার

ইংরেজি ভাষায় প্রিপজিশনের সঠিক ব্যবহার প্রাঞ্জল ও সঠিক বাক্য রচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন noun, adjective বা participle-এর পরে কোন preposition বসবে, তা সব সময় সহজে মনে রাখা যায় না। এ পর্বে আমরা দেখব কোন ধরনের শব্দের সঙ্গে কোন preposition সাধারণত ব্যবহার হয়।

৫. যে nouns-এর পরে from বসে

ইংরেজি ব্যাকরণে অনেক noun-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট preposition ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ:

■ abstinence from (কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা)

■ cessation from (কোনো কাজ থেকে বিরতি)

■ deliverance from (কোনো কষ্ট বা বিপদ থেকে মুক্তি)

■ descent from (কোনো স্থান থেকে নেমে আসা বা বংশধারা)

■ digression from (মূল বিষয় থেকে সরে যাওয়া)

■ escape from (কোনো জায়গা বা অবস্থা থেকে পালানো)

■ exemption from (কোনো দায়িত্ব বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি)

■ inference from (কোনো তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া)

■ respite from (কোনো কষ্ট বা ক্লেশ থেকে সাময়িক বিশ্রাম)

এখানে from মূলত আলাদা হওয়া, মুক্তি পাওয়া বা দূরে থাকার ধারণা প্রকাশ করে।

৬. যে adjectives ও participles-এর পরে to বসে

অনেক adjective ও participle-এর পরে সাধারণত to ব্যবহৃত হয়, যা কোনো সম্পর্ক, যোগসূত্র বা নির্দিষ্টতার ধারণা প্রকাশ করে। উদাহরণ:

■ abhorrent to (কোনো কিছুর প্রতি ঘৃণিত)

■ acceptable to (কারও কাছে গ্রহণযোগ্য)

■ accessible to (কোনো জায়গা বা জিনিস কারও জন্য সহজলভ্য)

■ accustomed to (অভ্যস্ত)

■ addicted to (আসক্ত)

■ affectionate to (স্নেহশীল)

■ agreeable to (সম্মত বা মানানসই)

■ analogous to (সাদৃশ্যপূর্ণ)

■ applicable to (প্রযোজ্য)

■ beneficial to (উপকারী)

এতে বোঝা যায়, to preposition adjective বা participle-কে নির্দিষ্ট ব্যক্তি, অবস্থা বা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে, যা বাক্যকে প্রাঞ্জল ও অর্থবহ করে।

৭. যে adjectives ও participles-এর পরে in বসে

কিছু adjective ও participle-এর পরে সাধারণত in ব্যবহৃত হয়, যা কোনো ক্ষেত্র, কাজ বা অবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণ:

■ absorbed in (কোনো কাজে গভীরভাবে নিমগ্ন)

■ accomplished in (দক্ষ)

■ accurate in (সঠিক)

■ assiduous in (অধ্যবসায়ী)

■ diligent in (পরিশ্রমী)

■ interested in (আগ্রহী)

■ proficient in (দক্ষ)

■ versed in (পারদর্শী)

এখানে in মূলত দক্ষতা, অভাব, জড়িত থাকা বা নিমগ্নতার সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ প্রকাশ করে।

৮. যে adjectives ও participles-এর পরে with বসে

কিছু adjective ও participle-এর পরে সাধারণত with ব্যবহৃত হয়, যা কোনো অবস্থা, অনুভূতি বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশ করে। উদাহরণ:

■ acquainted with (পরিচিত)

■ afflicted with (কোনো সমস্যায় কষ্টভোগী)

■ busy with (কোনো কাজে ব্যস্ত)

■ compatible with (সংগতিপূর্ণ)

■ contented with (সন্তুষ্ট)

■ delighted with (আনন্দিত)

■ gifted with (প্রতিভাবান)

■ infected with (সংক্রামিত)

■ intimate with (ঘনিষ্ঠ)

■ satisfied with (সন্তুষ্ট)

■ এখানে with preposition মূলত অবস্থা, অনুভূতি বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নির্দেশ করে।

সহজে মনে রাখুন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন

৯. যে adjectives ও participles-এর পরে of বসে

কিছু adjective ও participle-এর পরে সবসময় of ব্যবহৃত হয়, যা কোনো বিষয়, অবস্থা বা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক বা সংযোগ নির্দেশ করে। উদাহরণ:

■ accused of (অভিযোগ প্রমাণিত)

■ acquitted of (দোষমুক্ত)

■ afraid of (ভীত)

■ aware of (সচেতন)

■ bereft of (বঞ্চিত)

■ cautious of (সতর্ক)

■ confident of (আত্মবিশ্বাসী)

■ conscious of (সচেতন)

■ deprived of (বঞ্চিত)

■ guilty of (দোষী)

■ ignorant of (অজ্ঞ)

■ proud of (গর্বিত)

■ suspicious of (সন্দেহপ্রবণ)

এখানে of preposition মূলত noun বা adjective-এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক বা সংযোগ বোঝায়।

