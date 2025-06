আন্তর্জাতিক বায়োটেকনোলজি সম্মেলনে সেরা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

ড. এস এম বখতিয়ার উল ইসলামের তত্তাবধানে মো. সাফায়েত সাহিব ও তাঁর দলের গবেষণা—‘ফ্রম বাংলাদেশি সয়েল টু জেনোমিক ইনসাইট: ডিসকভারি অব থার্মোস্টেবল বেসিলাস স্ট্রেইনস উইথ হাই অ্যামাইলেজ অ্যান্ড প্রটেজ অ্যাক্টিভিটি’ (From Bangladeshi Soil to Genomic Insight: Discovery of Thermostable Bacillus Strains with High Amylase and Protease Activity) সম্মেলনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বায়োটেকনোলজি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে। গবেষণায় তাঁরা বাংলাদেশি মাটি থেকে তাপ সহনশীল ব্যাসিলাস অণুজীব সংগ্রহ করেছেন, যেগুলোর বাণিজ্যিক এনজাইম উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে।