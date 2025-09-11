রাজধানীতে শিক্ষা মেলা: বিদেশের শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের সুযোগ

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়াশোনার পথ সহজ করতে রাজধানীতে আয়োজিত হচ্ছে ‘টিসিএল গ্লোবাল এডুকেশন এক্সপো ২০২৫ ’। আন্তর্জাতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সেবায় কাজ করা প্রতিষ্ঠান টিসিএল গ্লোবাল এই বিশেষ আয়োজনের উদ্যোক্তা। এক্সপোতে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার কোর্সে আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার বনানীতে অবস্থিত হোটেল শেরাটনে এই এক্সপো অনুষ্ঠিত হবে। এখানে শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও মালয়েশিয়ার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে পারবেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের কোর্স, ভর্তি প্রক্রিয়া ও স্কলারশিপ সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।
এ ছাড়া তাঁরা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে আবেদনের সহায়তা এবং ফ্রি ডুওলিঙ্গো টেস্ট ভাউচার পাবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আইইএলটিএস ছাড়াই আবেদন করতে পারবেন, যেখানে এমওআই গ্রহণযোগ্য।
এই আয়োজনে শিক্ষার্থীরা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করে দ্রুত অফার লেটার পাওয়ার সুযোগ পাবেন এবং ১০০ শতাংশ স্কলারশিপের সুবিধাও রয়েছে। পাশাপাশি অভিজ্ঞ কাউন্সেলররা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার গ্যাপ পূরণে বিশেষ পরামর্শ দেবেন। সারা বিশ্বের ২৪টি অফিসের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে টিসিএল গ্লোবাল।
টিসিএল গ্লোবাল এডুকেশন এক্সপো ২০২৫-এ অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ ফ্রি। রেজিস্ট্রেশন লিংক