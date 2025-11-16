উত্তরা ব্যাংক পিএলসির ইসলামপুর শাখার নতুন কার্যালয় উদ্বোধন

রাজধানী ঢাকায় উত্তরা ব্যাংক পিএলসির একটি নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আবুল হাশেম আজ রোববার ইসলামপুরে এটি উদ্বোধন করেন।
শাখাটির ঠিকানা বাবুলী ইসলামপুর কমপ্লেক্স, হোল্ডিং নম্বর-১, ২ নম্বর ওয়াইজঘাট এবং ৫৭-৫৮ নম্বর লয়্যাল স্ট্রিট, পাটুয়াটুলী রোড, ওয়ার্ড নম্বর-৩৭, কোতোয়ালি, ঢাকা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদুল হাসান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রেজাউল করিম, মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) মো. রবিউল হাসান, মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান (ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চল) মোহাম্মদ রফিক নেওয়াজসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।