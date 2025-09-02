উত্তরা ব্যাংকের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল হাশেম

উত্তরা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন মো. আবুল হাশেম। এর আগে একই ব্যাংকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি।
বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ারের অধিকারী আবুল হাশেম বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ‘এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ইএমবিএ) ’ ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।
১৯৯৭ সালে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে উত্তরা ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন আবুল হাশেম। দীর্ঘ ২৮ বছরের কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের ঋণদান বিভাগ, আন্তর্জাতিক বিভাগ, ট্রেজারি বিভাগ, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ ও পরিপালন বিভাগ, ঋণ আদায় বিভাগ, অনলাইন সেল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যাংকের হেড অব ট্রেজারি এবং প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।
আবুল হাশেম যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স. শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, ওমান সৌদি আরব ও ভারতসহ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশ নিয়েছেন।