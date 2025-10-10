হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার কার্যালয়ে অবৈধ দখল: স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা, আইনি পদক্ষেপের ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

শতাব্দীপ্রাচীন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা। সম্প্রতি ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ঐতিহ্য নষ্ট করার জন্য পরিকল্পিতভাবে একটি চক্র সমিতির কার্যালয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে স্বাভাবিক কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে বলে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। সমিতির বৈধ কমিটি এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই চক্রান্তকারী চক্র আদালতের রায় অমান্য করে সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা দিচ্ছে এবং অবৈধ কার্যকলাপ চালাচ্ছে। দিনের বেলায় কিছু বহিরাগত সন্ত্রাসী ভবনের নিচে অবস্থান নিয়ে শোডাউন করছে এবং রাতে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা সমিতির কার্যালয়ে প্রবেশ করে অবস্থান (রাতযাপন) করছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, চক্রটি সমিতির প্যাড ব্যবহার করে বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এমনকি সমিতির মানি রসিদ ব্যবহার করে ভবনের ভাড়াটেদের কাছ থেকে অবৈধভাবে ভাড়া আদায় করার মতো জালিয়াতির ঘটনাও ঘটছে।

সমিতির বৈধ কমিটির সদস্য ও আজীবন সদস্যরা এই ধরনের অবৈধ দখল এবং জালিয়াতির ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

দুই বছর মেয়াদি বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবে। গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩ মাস আগেই নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের বাধার মুখে নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনাররা ভবনে প্রবেশ করতে পারছেন না এবং স্বাভাবিক কার্যক্রমও পরিচালনা করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে যদি সঠিক সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব না হয়, তবে এই শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি ভয়াবহ রকম সংকটের মধ্যে পড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় সমিতির প্রকৃত আজীবন সদস্যদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। তাঁরা প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে যোগাযোগ করে সহযোগিতা চেয়েছেন। খুব দ্রুত কার্যালয়ের স্বাভাবিক কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য ভবনের নিচের ও কার্যালয়ে অবস্থানরত বহিরাগতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

