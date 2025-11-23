রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

বাংলাদেশে অনলাইন বই বিপণনে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রকমারি ডটকম ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ দিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের ভিত্তিতে চার বিভাগে (ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক) মোট ৫৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।
গতকাল শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই জমকালো আয়োজন করা হয়। ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও বইশিল্পের কর্মীদের উপস্থিতিতে মিলনায়তনটি উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে।
ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে প্রথম হন যথাক্রমে—ইলমা বেহরোজ, মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন, ড. মিজানুর রহমান আজহারী এবং কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ।
এ ছাড়া ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে যথাক্রমে প্রথম স্থানে থাকা বইগুলো—আমি পদ্মজা, ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স, এক নজরে কুরআন এবং জোবায়ের’স জিকে (সাধারণ জ্ঞান)।
অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘোষণা আসে অন্যরকম গ্রুপের পক্ষ থেকে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ জানান, বইশিল্পের পেছনে থাকা কর্মীদের সন্তানদের জন্য ‘প্রজেক্ট হাসিমুখ’ নামে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ছাপাখানার শ্রমিক, বাঁধাইকর্মী, টুকরিওয়ালাসহ বই-সম্পর্কিত সব কর্মীর সন্তানদের জন্য বার্ষিক ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হবে।
মাহমুদুল হাসান সোহাগ বলেন, লেখকেরা যে মূল্য সৃষ্টি করেন, সেটিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কার্যকর মেকানিজম জরুরি। প্রকাশক, লেখক ও রকমারি একসঙ্গে সেই কাঠামো তৈরি করে আরও শক্তিশালী করতে কাজ করবে।
ফিকশন বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—ইলমা বেহরোজ, সালমা চৌধুরী, সাদাত হোসাইন, রাহিতুল ইসলাম, অন্তিক মাহমুদ, কয়েস সামী ও মাসফিক এনাম তূর্য।
নন-ফিকশন বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন (কোচ কাঞ্চন), মার্ক অনুপম মল্লিক, আসিফ ইকবাল, মহিউদ্দিন আহমদ, সাদাত হোসাইন, কায় কাউস ও মনযূর আহমাদ।
ধর্মীয় বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—ড. মিজানুর রহমান আজহারী, আরিফ আজাদ, শায়খ আহমাদুল্লাহ, মিরাজ রহমান, মোহাম্মদ নসরত হোসেন, মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ ও অধ্যাপক মফিজুর রহমান।
ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ, জোবায়ের আহমেদ, গাজী মিজানুর রহমান (বিসিএস), মো. আবু বকর সিদ্দিক, উদ্ভাস একাডেমিক অ্যান্ড অ্যাডমিশন কেয়ার, নাহিদ হাসান মুন্না ও সাইফুল ইসলাম।
এ ছাড়া ফিকশন বিভাগে আরও ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—আমি পদ্মজা, আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে, শামীম হুসাইন: ফ্রিল্যান্সার গড়ার কারিগর, শঙ্খচূড় দ্বিতীয় খণ্ড, তুমি সন্ধ্যা অলকানন্দা, প্রাক্তন ও ভুল।
নন-ফিকশন বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স, Art of Triumph, দ্য গ্রোথ কোড, যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, যেতে যেতে তোমাকে কুড়াই, জামায়াতে ইসলামী ও ইতিহাসের ছিন্নপত্র–তৃতীয় খণ্ড।
ধর্মীয় বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—এক নজরে কুরআন, উমরাহ সফরের গল্প, মাহে রমজানের সাতাশ আমল, কথা বলো যয়তুন বৃক্ষ, উসওয়াতুন হাসানা প্রোডাক্টিভ মুহাম্মাদ (সা.), আল কোরআনের বৈজ্ঞানিক তাফসির: সূরা আল বাক্বারা, দ্য গ্রেট গেইম।
ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—জোবায়ের’স জিকে (সাধারণ জ্ঞান), অভিযাত্রী বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, উনিশতম শিক্ষক নিবন্ধন Analysis, নেটওয়ার্ক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহায়িকা, ছোটদের ইংলিশ থেরাপি, প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ Analysis ও বাংলা এ প্লাস–এইচএসসি ২০২৬।
সমাপনী বক্তব্যে রকমারি ডটকমের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ ৫৬ হাজার বর্গমাইল বইয়ে বইয়ে সয়লাব করার পাশাপাশি মানুষের পাঠাভ্যাস বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করার কথা তুলে ধরেন।