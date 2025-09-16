দেশের শীর্ষ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এ কিউ এম মোহসেন এখন ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

মাদানী এভিনিউর ইউনাইটেড সিটিতে অবস্থিত দেশের সর্বাধুনিক ও নির্ভরযোগ্য হাসপাতাল ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালে গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দেশের অন্যতম বিখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট অধ্যাপক এ কিউ এম মোহসেন যোগদান করেছেন।
ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি অ্যান্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক মোহসেন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, লিভার ও প্যানক্রিয়াটিক রোগের চিকিৎসায় অসাধারণ দক্ষতা ও বহু বছরের অভিজ্ঞতার কারণে সর্বত্র সুপরিচিত। এমবিবিএস, এফসিপিএস ও এফজিএইচ ডিগ্রিধারী মোহসেন আগে ইউনাইটেড হসপিটাল গুলশান, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল ও ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজে দায়িত্ব পালন করেছেন।
চিকিৎসক, শিক্ষক ও গবেষক অধ্যাপক মোহসেন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সর্বদা সমন্বিত চিকিৎসা কৌশলের ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর চিকিৎসাদর্শন শুধু তাৎক্ষণিক উপশমে সীমাবদ্ধ নয়; বরং রোগীর দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দিকেও সমানভাবে মনোযোগী। লিভারের অধিকাংশ রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ, ওষুধ ও জীবনধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও জটিল পর্যায়ে বিশেষায়িত চিকিৎসা বিশেষত লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট অপরিহার্য হয়ে ওঠে। পাশাপাশি বিদেশি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সব ব্যবহার ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালের এই সেন্টারেই পাওয়া যাবে, যাতে কোনো রোগীকে কখনো দেশের বাইরে এ-বিষয়ক চিকিৎসার জন্য পাড়ি জমাতে না হয়।
অধ্যাপক এ কিউ এম মোহসেন শনি থেকে বুধ ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালে নিয়মিত রোগী দেখবেন, ফলে হসপিটালটির সেবাদানের মান আরও সমৃদ্ধ হবে। অত্যাধুনিক অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি ও নিবেদিত কর্মী নিয়ে সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন সেবা দিতে হসপিটালটি সব সময় প্রস্তুত।
ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আন্তরিকভাবে অধ্যাপক এ কিউ এম মোহসেনকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং বিশ্বাস করে, তাঁর দক্ষতা ও নেতৃত্ব বাংলাদেশের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ও লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট চিকিৎসাব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।