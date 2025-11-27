চট্টগ্রামে বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জিং সুবিধা চালু করতে র্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউ হোটেল, মার্সিডিজ-বেঞ্জ বাংলাদেশ ও ক্র্যাক প্লাটুন চার্জিং সল্যুশন লিমিটেডের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে।
মার্সিডিজ-বেঞ্জের বাংলাদেশে একমাত্র অনুমোদিত পরিবেশক র্যানকন মটরস লিমিটেড এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জিং সিস্টেম প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ক্র্যাক প্লাটুন চার্জিং সল্যুশন লিমিটেড চট্টগ্রামের র্যাডিসন ব্লু বে ভিউতে বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জিং অবকাঠামো সম্প্রসারণ করেছে।
র্যানকন মটরস লিমিটেড এবং ক্র্যাক প্লাটুন বর্তমানে দেশে ৩২টি সক্রিয় এসি ও ডিসি ফাস্ট চার্জার পরিচালনা করছে। ব্যবহারকারীরা চার্জইজি (ChargeEasy) মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে চার্জার খুঁজে পাওয়া, ব্যবহার এবং চার্জিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। অ্যাপটি উভয় আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ।
এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই নতুন স্থাপনার মাধ্যমে দেশের বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জিং নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী হচ্ছে, যা পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক যাত্রাপথে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
এই উদ্যোগটি পরিবেশবান্ধব যাত্রাপথকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি দেশের বৈদ্যুতিক যানবাহনের পরিকাঠামো সম্প্রসারণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।