এসবিএসি ব্যাংকে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

এসবিএসি ব্যাংক পিএলসির চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাখার কর্মকর্তাদের নিয়ে সম্প্রতি একটি স্থানীয় হোটেলে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী (চলতি দায়িত্ব) মো. রবিউল ইসলাম সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
এ সময়ে এসবিএসি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আলতাফ হোসেন ভুঁইয়া ব্যাংকিং অপারেন্স বিভাগের প্রধান মো. মাসুদুর রহমান এফসিএ, কোম্পানি সেক্রেটারি মো. মোকাদ্দেস আলী এফসিএস, ক্রেডিট ডিভিশনের প্রধান মো. আব্দুল মান্নান, সিএফও মান্নান বেপারী, জেনারেল সার্ভিসেস ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ শফিউল আজম, লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড রিকভারি ডিভিশনের মোহা. আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।
আগ্রাবাদ শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মাদ ইমতিয়াজ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাখাগুলোর সার্বিক কার্যক্রম, বিশেষ করে আমানত বৃদ্ধি ও ঋণ আদায়ের অগ্রগতি নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করা হয়।
সভায় কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স উন্নয়নের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনে করণীয় নির্ধারণে দিকনির্দেশনাও দেওয়া হয়।