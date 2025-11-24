হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

‘সিইও অব দ্য ইয়ার ২০২৫’ হলেন সিটি ব্যাংকের মাসরুর আরেফিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সিটি ব্যাংকের মাসরুর আরেফিন ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সিটি ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাসরুর আরেফিন বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

সিটি ব্যাংকে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দেশের আর্থিক খাতে তিন দশকের বেশি সময়ের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পুরস্কৃত হলেন।

এর আগের বছরগুলোতে এ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছিলেন ইস্টার্ন ব্যাংকের সিইও আলী রেজা ইফতেখার, এমটিবিএলের সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ও বিকাশের সিইও কামাল কাদির।

মাসরুরের নেতৃত্বে গত ছয় বছরে সিটি ব্যাংক প্রশংসনীয় কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে ব্যাংকের অপারেটিং প্রফিট ছিল ৬৯৯ কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৩৫১ কোটি টাকায়; নেট প্রফিট ২০২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয় ১ হাজার ৮৫ কোটি টাকা; রিটার্ন অন ইকুইটি ৮ দশমিক ২ শতাংশ থেকে পৌঁছায় ২৬ দশমিক ১ শতাংশে এবং ব্যাংকের মোট মূলধন দ্বিগুণের বেশি বাড়ে। এর পাশাপাশি ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সিটি ব্যাংককে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেকসই ব্যাংক হিসেবে ভূষিত করে।

মাসরুর সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল রূপান্তরেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। সিটিটাচ প্ল্যাটফর্মকে আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাওয়া এবং ডিজিটাল ন্যানো লোনের মতো যুগান্তকারী সমাধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

সম্পর্কিত

দেশের সেরা সিইও নির্বাচিত হয়েছেন আইপিডিসির রিজওয়ান দাউদ সামস

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করল আরএফএল

স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে লায়ন কল্লোলের হাইজিন ক্যাম্পেইন শুরু

বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষে হারপিকের বিশেষ আয়োজন

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকসের বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

ফ্রি স্টারলিংক ওয়াইফাই পাবেন এমিরেটসের যাত্রীরা

উত্তরা ব্যাংক পিএলসির ইসলামপুর শাখার নতুন কার্যালয় উদ্বোধন

পাইলট হওয়ার স্বপ্ন পূরণে পাশে ইউএস-বাংলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা