রূপায়ণ সিটিতে মুখরোচক খাবারের মেলা

রূপায়ণ গ্রুপের মার্কেটিং ডিরেক্টর অমিত চক্রবর্ত্তী বলেন, ‘জাঙ্ক ফুড মানে জিবে জল আসা, লোভনীয় অনেক খাবার একসঙ্গে নিয়ে রূপায়ণ সিটি আয়োজন করেছে জাঙ্ক ফুড ফেস্টিভ্যাল। আমাদের স্লোগান (All Junk is not junk), অর্থাৎ লোভনীয় খাবারগুলোকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রূপায়ণ সিটির সম্মানিত বাসিন্দা ও গ্রাহকদের পরিবেশন করাই এ ধরনের ফুড ফেস্টিভ্যালের মূল লক্ষ্য।’