দেশের সেরা সিইও নির্বাচিত হয়েছেন আইপিডিসির রিজওয়ান দাউদ সামস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দেশ সেরা সিইও নির্বাচিত হয়েছেন আইপিডিসির রিজওয়ান দাউদ সামস। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) /ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ‘বার্ষিক ১০০ থেকে ৪৯৯ কোটি টাকা ব্যবসায়িক রাজস্ব অর্জন’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

রিজওয়ান দাউদ সামস ২০২২ সাল থেকে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার জন্য তিনি এ স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর সময়ে আইপিডিসি আরও আধুনিক, গ্রাহকবান্ধব ও অগ্রসর চিন্তার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল সেবা, বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সবার জন্য সহজ আর্থিক সমাধান নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্বও তাঁর নেতৃত্বের ফল।

রিজওয়ান দাউদ সামসের নেতৃত্বে আইপিডিসি তাদের সেবা ও কাজের পরিধি আরও বাড়িয়েছে, আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়েছে। পাশাপাশি টেকসই, নৈতিক ও সমাজবান্ধব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাদের কাজের ধরন আইপিডিসির কর্মপরিবেশকে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক করেছে। এতে কর্মীদের মধ্যে নতুন ভাবনা, একসঙ্গে কাজ করা ও সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আইপিডিসি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও স্থায়ী অবদান রাখতে পারছে।

এ প্রসঙ্গে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস বলেন, ‘এই সম্মান শুধু আমার নয়, এটি পুরো আইপিডিসি পরিবারের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কারণে সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি, যা মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই স্বীকৃতির জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং সামনে আরও টেকসই ও সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে আমরা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

আইপিডিসির নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি রিজওয়ান দাউদ সামস বিভিন্ন শিল্প ফোরামেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। নৈতিক ব্যবস্থাপনা, টেকসই অর্থায়ন ও আর্থিক সচেতনতা নিয়ে তিনি নিয়মিত আলোচনা ও উদ্যোগে অংশ নেন। তাঁর এসব প্রচেষ্টা বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ভালো পরিবর্তন আনতে সাহায্য করছে।

দাউদ সামসের এই সাফল্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং বাংলাদেশের জন্য আরও টেকসই ও উন্নত আর্থিক ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করবে।

