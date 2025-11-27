শুরু হচ্ছে কার্টআপের ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন, ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ই-কমার্স প্লাটফর্ম কার্টআপ নিয়ে এসেছে বছরের সেরা ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইন চলবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এক বিজ্ঞপ্তিতে কার্ট আপ জানিয়েছে, ক্যাম্পেইনে গ্রাহকেরা উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়, ২৯ টাকার ডিল, ডিসকাউন্ট ভাউচার, সারাদেশে ফ্রি ডেলিভারি এবং প্রি-পেমেন্টে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়সহ আরও অনেক আকর্ষণীয় অফার।
ক্যাম্পেইনকে আরও জমজমাট করতে আয়োজন করা হয়েছে একাধিক কনটেস্ট। সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্ডারকারী জিততে পারবেন ঢাকা–মালদ্বীপ–ঢাকা রাউন্ড ট্রিপ টিকিট।
এছাড়া ২৩ থেকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্ট কার্টে যুক্ত করে এবং ক্যাম্পেইন চলাকালীন অর্ডার সম্পন্ন করলে ‘অ্যাড টু কার্ট’ কনটেস্টে জিতে নেওয়া যাবে একটি Minister Smart TV। ‘রিভিউ অ্যান্ড উইন’ কনটেস্টে নির্বাচিত ব্যক্তি পাবেন ১০০০ টাকার ভাউচার।
সেই সাথে পুরো ক্যাম্পেইনে থাকছে বিশেষ ব্র্যান্ড ডে এবং ব্র্যান্ড গিভঅ্যাওয়েতে অংশ নেওয়ার সুযোগ, যেখানে LOTTO, Minister, Comforter, Bata, RFL, Apex, Marico, PUMA, TICKR ও Torr–এর মতো শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলো থাকবে তাদের নতুন কালেকশন ও বিশেষ অফার নিয়ে।
কার্টআপ জানিয়েছে, গ্রাহকদের শপিং-এর মাত্রা দ্বিগুণ করতে থাকছে বিকাশ পেমেন্টে ১০ শতাংশ ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক, এছাড়াও সিটি ব্যাংক (Amex)-এ ১০ শতাংশ, ইবিএল-এ ১৫ শতাংশ, এমটিবি-তে ১০ শতাংশ এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ১০ শতাংশ ডিসকাউন্ট সুবিধা থাকছে। পাশাপাশি ভিসা ও মাস্টারকার্ড ব্যবহারকারীরাও পাবেন ১০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট।
কার্টআপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফুয়াদ আরেফিন বলেন, ‘বিগ ফ্রাইডে সেল ক্যাম্পেইন গ্রাহকদের জন্য এক শপিং উৎসব। গ্রাহকেরা দেশের যেকোনো স্থান থেকে কার্টআপ অ্যাপ ব্যবহার করে পেতে পারবেন সেরা সব ডিল, জিতে নিতে পারবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ শপিং অভিজ্ঞতা। এছাড়া ন্যূনতম ২৯৯ টাকার অর্ডারেই সারা বাংলাদেশে ফ্রি ডেলিভারি সুবিধা থাকছে, যা গ্রাহকদের শপিং অভিজ্ঞতাকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলবে।’
কার্টআপ জানিয়েছে, বাজেটের মধ্যে মানসম্মত পণ্য, দারুণ সব ছাড়, আকর্ষণীয় ডিলসহ ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইনে থাকছে আরও সব চমক। ক্যাম্পেইনের সব আপডেট পেতে ডাউনলোড করে নিন cartup অ্যাপ অথবা ভিজিট করুন কার্টআপ ওয়েবসাইট এবং সেই সাথে চোখ রাখুন cartup-এর সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলোতে।