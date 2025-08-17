হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

আইবিটিআরএতে বাফেডার ৫ দিনব্যাপী কর্মশালা শুরু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আইবিটিআরএ বাফেডার পাঁচ দিনব্যাপী কর্মশালা শুরু হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেডা) উদ্যোগে পাঁচ দিনব্যাপী ‘সার্টিফিকেশন কোর্স অন ট্রেজারি ডিলিংস’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আজ রোববার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর ইসলামী ব্যাংক ট্রেইনিং অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমিতে (আইবিটিআরএ) উদ্বোধন করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও বাফেডার ট্রেজারার মো. ওমর ফারুক খাঁন প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাফেডার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি মো. আবুল হাসেম ও আইবিটিআরএর ডিরেক্টর জেনারেল মো. মাহবুব আলম।

কর্মশালায় দেশের ৩০টি ব্যাংকের বিভিন্ন পদমর্যাদার মোট ৫০ জন নির্বাহী ও কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন-সংক্রান্ত বিষয়ে আরও দক্ষ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

হার্ট অ্যাটাক-স্ট্রোক-ক্যানসারসহ ১০ জটিল রোগের জন্য মেটলাইফের নতুন স্বাস্থ্যবিমা

‘রয়্যাল এনফিল্ড রাইডআউট’—গ্লোবাল রাইডিং ঐতিহ্যের নতুন যাত্রা বাংলাদেশে

বিকাশের সঙ্গে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ২৪/৭ অটোমেটেড ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সেবা চুক্তি

ব্র্যাক ব্যাংকের আস্থা অ্যাপে ১০ লাখ গ্রাহক, মাসে ২০ হাজার কোটি টাকা লেনদেন

বাজারে এমজেএল বাংলাদেশের নতুন ইঞ্জিন অয়েল

বাপাউবোর মহাপরিচালকের সঙ্গে বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতবিনিময়

রুচি সস অ্যান্ড কেচাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন সিয়াম আহমেদ

স্টেপ ফুটওয়্যারের নতুন দুটি শোরুম মিরপুর ও আশুলিয়ায় উদ্বোধন

ওয়ালটন গত অর্থবছরে ৭ দেশে ব্র্যান্ড বিজনেস সম্প্রসারণ করেছে

শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সহজে পৌঁছে দিচ্ছে নগদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা