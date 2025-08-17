আইবিটিআরএতে বাফেডার ৫ দিনব্যাপী কর্মশালা শুরু

বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেডা) উদ্যোগে পাঁচ দিনব্যাপী ‘সার্টিফিকেশন কোর্স অন ট্রেজারি ডিলিংস’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আজ রোববার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর ইসলামী ব্যাংক ট্রেইনিং অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমিতে (আইবিটিআরএ) উদ্বোধন করা হয়েছে।
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও বাফেডার ট্রেজারার মো. ওমর ফারুক খাঁন প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাফেডার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি মো. আবুল হাসেম ও আইবিটিআরএর ডিরেক্টর জেনারেল মো. মাহবুব আলম।
কর্মশালায় দেশের ৩০টি ব্যাংকের বিভিন্ন পদমর্যাদার মোট ৫০ জন নির্বাহী ও কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন-সংক্রান্ত বিষয়ে আরও দক্ষ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে।