হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

দেশে নোভারটিসের ওষুধ উৎপাদন শুরু করল নেভিয়ান

নিজস্ব ঢাকা, ঢাকা

১৭ অক্টোবর ঢাকার একটি হোটেলে নেভিয়ান উৎপাদিত নোভারটিসের প্রথম ব্র্যান্ড ‘গ্যালভস মেট’ (Galvus Met)-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার হাতবদলের পর নোভারটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এখন নেভিয়ান লাইফসায়েন্স পিএলসি নামে নতুন করে যাত্রা শুরু করেছে। পরিবর্তন এলেও নেভিয়ান লাইসেন্সিং চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে নোভারটিসের বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ অব্যাহত রাখবে।

লাইসেন্সি হিসেবে নেভিয়ানের নিজস্ব প্ল্যান্টে নোভারটিস ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। গত ১৭ অক্টোবর ঢাকার একটি হোটেলে নেভিয়ান উৎপাদিত নোভারটিসের প্রথম ব্র্যান্ড ‘গ্যালভস মেট’ (Galvus Met)-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন: বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) চেয়ারম্যান মো. ফজলুর রহমান, নেভিয়ানের অন্যতম উদ্যোক্তা ও পরিচালক এবং রেডিয়েন্ট ফার্মার চেয়ারম্যান নাসের শাহরিয়ার জাহেদী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, স্বাস্থ্য সচিব মো. সাইদুর রহমান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিল দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব কমিশন লিওনার্দো ডি অলিভেইরা জানুজ্জি।

বক্তারা শেয়ার হস্তান্তরের পরও নোভারটিসের মতো একটি বিশ্বখ্যাত সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের গবেষণাধর্মী ওষুধগুলোর প্রাপ্যতা দেশের রোগীদের জন্য নিশ্চিত রাখায় নেভিয়ানের এই পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সম্পর্কিত

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

সিঙ্গার পণ্যে মেটলাইফ গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়

‘অক্টোবর অফারস’ ক্যাম্পেইন নিয়ে এল ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস কার্টআপ, সর্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত ছাড়

রূপালী ব্যাংকে শুরু হয়েছে ৭৫ দিনের ব্যবসায়িক ক্র্যাশ প্রোগ্রাম

ইমার সভাপতি তছলিম চৌধুরী ও সম্পাদক ফেরদৌস নাঈম পরাগ

‘সমৃদ্ধির পথে একসাথে’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ইফাদ গ্রুপের ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার কার্যালয়ে অবৈধ দখল: স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা, আইনি পদক্ষেপের ঘোষণা

টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা সিটি ব্যাংকের, প্রথম ইএসজি প্রতিবেদন প্রকাশ

বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষা নিয়ে ইসলামী ব্যাংকের বিবৃতি

হোলসেল ক্লাবের পণ্য পাওয়া যাবে ফুডি শপে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা