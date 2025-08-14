রুচি সস অ্যান্ড কেচাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন সিয়াম আহমেদ

রুচি সস অ্যান্ড কেচাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে যুক্ত হলেন বাংলাদেশের বিনোদন জগতের জনপ্রিয় তারকা সিয়াম আহমেদ। দেশের অন্যতম প্রধান খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সুপরিচিত এই ব্র্যান্ডটির সঙ্গে সম্প্রতি রাজধানীতে প্রতিষ্ঠানটির করপোরেট অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সিয়াম। সামনে নিয়মিত ব্র্যান্ডটির নানাবিধ প্রচারণায় তাঁকে দেখা যাবে।
অভিনেতা সিয়াম আহমেদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম, হেড অব মার্কেটিং ইমতিয়াজ ফিরোজ, প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞাপনী সংস্থা মিডিয়াকম লিমিটেডের সিইও অজয় কুমার কুণ্ডুসহ দুই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিগগিরই সিয়াম আহমেদ রুচি সস অ্যান্ড কেচাপের নতুন বিজ্ঞাপনচিত্রে অংশ নেবেন।
চুক্তি স্বাক্ষরের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অভিনেতা সিয়াম আহমেদ জানান, রুচি সস অ্যান্ড কেচাপের মতো একটি স্বনামধন্য দেশীয় ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তিনি দারুণ উচ্ছ্বসিত।
সিয়াম বলেন, ‘ব্র্যান্ডটি ইয়ুথফুল-তারুণ্যের কথা বলে। আমার ভক্ত-দর্শকের একটি বড় অংশও তরুণ। আমার বিশ্বাস, রুচি সস অ্যান্ড কেচাপের জন্য সামনে চমৎকার কিছু কাজ করতে পারব।’