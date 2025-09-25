টঙ্গী শিল্প এলাকায় পূবালী ব্যাংক পিএলসির সিআরএম বুথ উদ্বোধন

আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের প্রত্যয় নিয়ে পূবালী ব্যাংক পিএলসির টঙ্গী শিল্প এলাকা উপশাখায় সিআরএম বুথ উদ্বোধন করা হয়েছে।
ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক আজিজুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সিআরএম বুথটি উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী।
এ সময় ব্যাংকের গাজীপুর অঞ্চলের অঞ্চলপ্রধান ও উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ, স্থানীয় ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট ব্যক্তি, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।