হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

টঙ্গী শিল্প এলাকায় পূবালী ব্যাংক পিএলসির সিআরএম বুথ উদ্বোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

টঙ্গী শিল্প এলাকায় পূবালী ব্যাংক পিএলসির সিআরএম বুথ উদ্বোধন করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের প্রত্যয় নিয়ে পূবালী ব্যাংক পিএলসির টঙ্গী শিল্প এলাকা উপশাখায় সিআরএম বুথ উদ্বোধন করা হয়েছে।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক আজিজুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সিআরএম বুথটি উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী।

এ সময় ব্যাংকের গাজীপুর অঞ্চলের অঞ্চলপ্রধান ও উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ, স্থানীয় ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট ব্যক্তি, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ফুলব্রাইট স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামের অধীনে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ইউনিলিভার বাংলাদেশের নতুন সিইও ও এমডি রুহুল কুদ্দুস খান

বিএডিসিতে কমিউনিটি সিড ব্যাংক ও প্রায়োগিক গবেষণা বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শ্রীলঙ্কায় সেরা সাটা অ্যাওয়ার্ড পেল বাংলাদেশের হোটেল বে ওয়াচ

মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও বিএইচবিএফসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেল ফার্নিচার ব্র্যান্ড হাতিল

৩০০ এজেন্ট নিয়ে ইউএস-বাংলার ‘পার্টনার রিট্রিট মালদ্বীপ-২০২৫’ অনুষ্ঠিত

সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেল যমুনা ফ্যান

টানা দ্বিতীয়বারের মতো সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেল আকিজ সিরামিকস

টানা তৃতীয়বার আন্তর্জাতিক সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড পেল ওয়ালটন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা