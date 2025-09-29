হোলসেল ক্লাবের পণ্য পাওয়া যাবে ফুডি শপে

দেশের শীর্ষস্থানীয় হাইপারমার্কেট হোলসেল ক্লাব ও জনপ্রিয় অনলাইন গ্রোসারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি শপ এখন থেকে একসঙ্গে কাজ করবে। সম্প্রতি রাজধানীর ফুডির প্রধান কার্যালয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
এ চুক্তির ফলে হোলসেল ক্লাবের সব ধরনের পণ্য পাওয়া যাবে এখন থেকে ফুডি শপ প্ল্যাটফর্মে। ফলে গ্রাহকেরা ঘরে বসেই আরও দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও ঝামেলাহীন অনলাইন শপিংয়ের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফুডি চিফ অপারেটিং অফিসার শাহনেওয়াজ মান্নান ও ফুডি শপের ম্যানেজার হৃদিতা শাওন। অন্যদিকে হোলসেল ক্লাবের পক্ষ থেকে ই-কর্মাসের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মাজেদুর রহমান শুভ ও ম্যানেজার মেহেদী হাসান উপস্থিত ছিলেন।
পার্টনারশিপ প্রসঙ্গে উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানান, এই উদ্যোগ গ্রাহকদের কাছে অনলাইন গ্রোসারিকে আরও সহজলভ্য করে তুলবে। এ ছাড়া দেশজুড়ে ই-কমার্স খাতকে নতুন সম্ভাবনার দ্বারে পৌঁছে দেবে বলেও আশাবাদী তাঁরা।