হার্ট অ্যাটাক-স্ট্রোক-ক্যানসারসহ ১০ জটিল রোগের জন্য মেটলাইফের নতুন স্বাস্থ্যবিমা

স্ট্রোক, ক্যানসার, কিডনি ফেইলিউর ও হার্ট অ্যাটাকের মতো ১০ ধরনের জটিল শারীরিক অসুস্থতায় আর্থিক সুরক্ষা দিতে নতুন একটি স্বাস্থ্যবিমা চালু করেছে মেটলাইফ বাংলাদেশ। ‘মেটলাইফ ক্রিটিক্যাল ইলনেস ইনস্যুরেন্স উইথ রিটার্ন অব প্রিমিয়াম (এমসিআইআই–আরওপি)’০ নামের এ প্ল্যান বিমাগ্রহীতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখবে।
এতে স্ট্রোক ও ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগের পাশাপাশি করোনারি আর্টারি রোগ, করোনারি আর্টারি সার্জারি, হার্ট ভালভ সার্জারি বা প্রতিস্থাপন, প্রাইমারি পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন, এন্ড-স্টেজ লিভার ফেইলিউর ও নন-ক্যানসারাস ব্রেন টিউমারের মতো ১০টি প্রাণঘাতী রোগের জন্যে আর্থিক সুরক্ষা থাকছে।
নির্দিষ্ট কিছু গুরুতর অসুস্থতার কথা মাথায় রেখে তৈরি করায় এ প্ল্যানের প্রিমিয়াম অন্যান্য গুরুতর অসুস্থতাকেন্দ্রিক জীবনবিমার তুলনায় বেশ কম। উদাহরণস্বরূপ, এ প্ল্যানে নিজের বর্তমান শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত সাপেক্ষে ৩০ বছর বয়সী একজন পুরুষ মাসে মাত্র ১ হাজার ৪০২ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ৫ লাখ টাকার কভারেজ নিতে পারবেন। গ্রাহকেরা এককালীন, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক বা বার্ষিক প্রিমিয়াম দেওয়ার সুবিধাও পাবেন এ বিমাসেবার আওতায়।
এ ছাড়া দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে কভারেজের পুরো অর্থ (১০০ শতাংশ) দেওয়া হবে। পলিসির মেয়াদপূর্তিতে বা কভারেজবহির্ভূত মৃত্যুর ক্ষেত্রেও জমা দেওয়া প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পাবেন গ্রাহকেরা। কভারেজের পরিমাণ ৩ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকার মধ্যে নির্ধারণ করা যাবে।
এ নিয়ে মেটলাইফ বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আলা আহমদ বলেন, ‘গ্রাহকদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সুরক্ষা দিতে সাশ্রয়ী ও কার্যকর সমাধান দেওয়ার ধারাবাহিকতায় এ নতুন স্বাস্থ্যবিমা চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে দাবি নিষ্পত্তির আমাদের ধারাবাহিক রেকর্ড গ্রাহকদের মেটলাইফের প্রতি আস্থা আরও সুদৃঢ় করবে।’
MetLife Inc. (NYSE: MET)-এর অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানেন (MetLife) সমন্বয়ে বিশ্বের অন্যতম একটি আর্থিক সেবাপ্রদানকারী কোম্পানি, যা তার ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহকদের বিমা, অ্যানুইটি, গ্রুপ বিমা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনাসেবা দেওয়ার মাধ্যমে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মেটলাইফ বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং যুক্তরাষ্ট্র০, জাপান, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে নেতৃস্থানীয় অবস্থানে রয়েছে।
১০ লাখেরও বেশি গ্রাহকের সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক জীবনবিমা প্রতিষ্ঠান। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: : www.metlife.com.bd