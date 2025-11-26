উত্তরা ব্যাংকের নতুন ‘কন্টাক্ট সেন্টার’ উদ্বোধন

উত্তরা ব্যাংক পিএলসি তাদের গ্রাহকদের জন্য একটি নতুন ‘কন্টাক্ট সেন্টার’ উদ্বোধন করেছে। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আবুল হাশেম এই নতুন কন্টাক্ট সেন্টারটি উদ্বোধন করেন।
নতুন এই সেন্টার চালু হওয়ার ফলে গ্রাহকেরা এখন ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। কন্টাক্ট সেন্টারের হটলাইন নম্বর হলো ১৬৬৪৫।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদুল হাসান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রেজাউল করিম, খন্দকার আলী সামনুন ও ব্যাংকের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন নির্বাহী উপস্থিত ছিলেন।