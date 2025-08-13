স্টেপ ফুটওয়্যারের নতুন দুটি শোরুম মিরপুর ও আশুলিয়ায় উদ্বোধন

দেশের জনপ্রিয় জুতার ব্র্যান্ড স্টেপ ফুটওয়্যার ঢাকার মিরপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় দুটি নতুন শোরুম চালু করেছে। গত গত শুক্রবার (৮ আগস্ট) শোরুম দুটি উদ্বোধন করা হয়।
নতুন দুটি শোরুমের অবস্থান—মিরপুর রূপনগর আবাসিক এলাকার ডোরেন ভিনসিটা শপিং কমপ্লেক্স ও আশুলিয়ায় সাভারের আব্দুল মজিদ মুন্সী ফিউচার টাওয়ার।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্টেপ ফুটওয়্যারের ক্লাস্টার বিজনেস হেড হোসাইন মুহাম্মদ সাদেক, ব্যবসায়ী জি এম খসরুজ্জামান মিন্টু ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
নতুন শোরুমগুলোতে গ্রাহকেরা আধুনিক নকশা ও উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের জুতা পাবেন। উদ্বোধন উপলক্ষে সীমিত সময়ের জন্য বিশেষ মূল্যছাড়সহ নানা আকর্ষণীয় অফারও ঘোষণা করা হয়েছে।
স্টেপ ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম কবির বলেন, ‘দেশের প্রত্যেক গ্রাহক যেন সহজে মানসম্পন্ন, স্টাইলিশ ও আরামদায়ক ফুটওয়্যার পান—এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’ তিনি আরও বলেন, এই নতুন শোরুম দুটি সেই লক্ষ্য পূরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।