ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে শীতের পোশাকে আস্থা ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সারা’

‘সাশ্রয়ী মূল্যে সেরা মান, টেকসই আরামদায়ক ফ্যাশন’—এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশে শীতকালীন পোশাকের বাজারে শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সারা’। বিশেষ করে, জ্যাকেটের ক্ষেত্রে এই ব্র্যান্ডটি এখন ক্রেতাদের কাছে এক বিশ্বস্ত মানদণ্ড।
শীতের শুরুতে এবারও ‘সারা’ নিয়ে এসেছে নতুন ও বৈচিত্র্যময় কালেকশন। ক্রেতাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে এই কালেকশনে রয়েছে লাইট-ওয়েট শীতকালীন পোশাক থেকে শুরু করে তীব্র শীত মোকাবিলার উপযোগী ভারী জ্যাকেট।
সারা-এর পোশাকগুলোর দাম রাখা হয়েছে ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে। মাত্র ৫০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে এই শীতকালীন পোশাকগুলো। পোশাক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে টেনসিল, সুতি, ডেনিম, ব্লেন্ডেড এবং সিনথেটিকসহ বিভিন্ন উন্নত মানের ফেব্রিক।
কালেকশনের প্রধান আকর্ষণসমূহ—
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সারা ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশে শীতের আগমন মানেই ফ্যাশন সচেতনদের মনে এক নতুন উত্তেজনা। আর পরিবারের সকলের শীতের ফ্যাশন চাহিদা পূরণের জন্য ‘সারা’ এখন একটি ওয়ান-স্টপ সলিউশন। ২০১৮ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রেতাদের বিপুল আস্থা অর্জন করেছে স্নোটেক্স গ্রুপের এই লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডটি।
সারা-এর আউটলেটগুলো রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে—
২০১৮ সালের মে মাসে ঢাকার মিরপুর-৬-এ প্রথম আউটলেট চালুর পর, ‘সারা লাইফস্টাইল’ দ্রুত নিজেদের আউটলেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে। বর্তমানে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে তাদের একাধিক আউটলেট রয়েছে।
খুব শীঘ্রই খুলনা শহরের শিববাড়ী মোড়ে ‘সারা’র আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হতে যাচ্ছে।
আউটলেটে সরাসরি ভিজিট করা ছাড়াও, ক্রেতারা ঘরে বসেই অনলাইনে কেনাকাটার সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। সারা-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারেন।
এছাড়াও সারা-এর ফেসবুক পেজ ও ইনস্টাগ্রাম পেইজেও রয়েছে হাজারো পণ্যের সমাহার
সারা লাইফস্টাইল দেশজুড়ে দিচ্ছে হোম ডেলিভারি (ঢাকার ভেতরে) ও কুরিয়ার সার্ভিস (সারা দেশে) সুবিধা।