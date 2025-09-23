যমুনা ও পূবালী ব্যাংকের ১৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন

যমুনা ব্যাংক পিএলসি ও পূবালী ব্যাংক পিএলসির মোট ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। উভয় বন্ডকে স্টক এক্সচেঞ্জের অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) তালিকাভুক্ত করতে হবে।
আজ মঙ্গলবার চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিএসইসির ৯৭৪তম কমিশন সভায় এর অনুমোদন দেওয়া হয়। সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম এ তথ্য জানান।
বিএসইসি জানায়, যমুনা ব্যাংকের ৮০০ কোটি টাকা মূল্যের নন-কনভার্টিবল, আনসিকিউরড, ফুললি রিডিমেবেল, ফ্লোটিং রেট সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড এবং পূবালী ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, রিডিমেবল, ফ্লোটিং রেট, সাবঅর্ডিনেটেড বন্ডের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।
উভয় বন্ডের কুপন রেট হবে রেফারেন্স রেটের সঙ্গে ৩ শতাংশ কুপন মার্জিন। বন্ড দুটি প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও উচ্চ সম্পদশালী একক বিনিয়োগকারীদের কাছে ইস্যু করা হবে। উভয় বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ৫ লাখ টাকা। বন্ড ইস্যুর টাকায় ব্যাসেল ৩-এর অধীনে ব্যাংক দুটির টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করা হবে।
যমুনা ব্যাংকের বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।
অন্যদিকে পূবালী ব্যাংকের বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড।