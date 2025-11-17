হোম > অর্থনীতি

২২ বছর পানগাঁও কনটেইনার টার্মিনাল চালাবে সুইজারল্যান্ডের মেডলগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনালের একাংশ। ছবি: সংগৃহীত

কেরানীগঞ্জের পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনাল (পিআইসিটি) পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ লজিস্টিক খাতের সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মেডলগ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেডকে। আগামী ২২ বছর তারা এই কনটেইনার টার্মিনাল উন্নয়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিচালনা করবে। এ জন্য তারা প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

আজ সোমবার রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে সই হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান এবং মেডলগ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ টি এম আনিসুল মিল্লাত তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সরকার ও মেডলগের ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের লজিস্টিক ও বাণিজ্য অবকাঠামোর জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চুক্তির আওতায় মেডলগ এসএ তার স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মেডলগ বাংলাদেশ পানগাঁও টার্মিনালের কার্যক্রম, সরবরাহ ও অটোমেশন তত্ত্বাবধান করবে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ লজিস্টিকসকে উন্নত করতে বৈশ্বিক দক্ষতা ও উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে আসবে।

এ ছাড়া এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যে সহায়তা দেওয়ার জন্য টার্মিনালের সুবিধাগুলো বাড়বে এবং বার্ষিক হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ১ লাখ ৬০ হাজার টিইইউয়ে উন্নীত করবে।

মাল্টিমোডাল সংযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে পানগাঁওকে অন্যান্য নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে মেডলগ অভ্যন্তরীণ বার্জ ভাড়া করা হবে। বার্জগুলো বৃহৎ আকারের পণ্যও পরিবহন করবে এবং অন্যদিকে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও রিফার যানবাহন অঞ্চলজুড়ে অতিরিক্ত সরবরাহ চ্যানেল খুলবে। উন্নত আন্তমোডাল পরিবহন অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা কমাবে এবং লিড টাইম নিশ্চিত করবে, যা স্থানীয় আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের জন্য বড় সহায়ক হবে।

সরঞ্জাম ও সুবিধার মধ্যে থাকবে দুটি মোবাইল হারবার ক্রেন, রিফার কানেকশন এবং ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি একটি খালি কনটেইনার স্টোরেজ, মেরামত ইয়ার্ড এবং স্টাফিং ও স্ট্রিপিংয়ের জন্য ১০ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন।

টার্মিনালসংলগ্ন জমিতে তুলা গুদামজাতকরণ এবং ড্রাই স্টোরেজ ডিস্ট্রিবিউশনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে, যা আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক হবে।

অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এ বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। পার্টিকুলারলি তাদের জন্য, যারা ৪ আগস্ট রক্ত দিয়েছে। এই প্রকল্প যখন শেষ হবে, তখন অনেক তরুণের কর্মসংস্থান হবে।

এই উপদেষ্টা বলেন, ‘চট্টগ্রাম পোর্ট ছাড়াও মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ চলছে। মোংলাতেও বিনিয়োগ আসছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা মেরিটাইম পোর্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করছি; যা ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। আমরা আশা করছি, এটা আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করবে।’

উপদেষ্টা সাখাওয়াত বলেন, ‘এই চুক্তি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জন্য বড় অবদান। যাদের মধ্যে এ নিয়ে সন্দেহ ছিল, আশা করি, আজ তা দূর হবে। এই ধারাবাহিকতায় মোংলা সমুদ্রবন্দর পরিচালনায়ও বিদেশি বিনিয়োগ আসবে।’

আনিসুল মিল্লাত বলেন, ‘পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনালটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি এবং লজিস্টিকস দক্ষতার ক্ষেত্রে নতুন মান গড়ে তোলার অপরিসীম সম্ভাবনা রাখে। মেডলগের বিশ্বব্যাপী দক্ষতা কাজে লাগিয়ে এবং আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারব এবং অভ্যন্তরীণ লজিস্টিকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের শীর্ষ স্থানে নিয়ে যেতে পারব।’

সম্পর্কিত

সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড বিক্রি বন্ধ করবে বাংলাদেশ ব্যাংক

দশ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম মঙ্গলবার

৩৮ বিলিয়ন ডলারে ৬৫টি বোয়িং ৭৭৭এক্স কিনছে এমিরেটস

সিটিজেনস ব্যাংকের বার্ষিক ঝুঁকি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি আমদানির চুক্তি করল ভারত

ডিবিএল ও ব্রাইট সিরামিকসের বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

পাটপণ্য প্রসারে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান বাণিজ্য উপদেষ্টার

লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনায় ডেনিশ কোম্পানির সঙ্গে ৩০ বছরের চুক্তি সই

ফ্রি স্টারলিংক ওয়াইফাই পাবেন এমিরেটসের যাত্রীরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা