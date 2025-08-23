প্রিমিয়ার ব্যাংকে নতুন চেয়ারম্যান

প্রিমিয়ার ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান ও উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার ডা. আরিফুর রহমানকে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ব্যাংকের ৩১৪তম বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
চিকিৎসক ও উদ্যোক্তা ডা. আরিফুর রহমানের রয়েছে জনস্বাস্থ্য, সামরিক চিকিৎসাসেবা, ব্যাংকিং ও ব্যবসায়িক নেতৃত্বে চার দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি সৌদি আরবে দীর্ঘ ও সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ার গড়ে তোলেন এবং সেখানকার একজন বিশ্বস্ত চিকিৎসক ও উপদেষ্টা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।
আন্তর্জাতিক সহায়তা আদায়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, যার মধ্যে রয়েছে সৌদি সরকারের ২৩ কোটি সৌদি রিয়াল অনুদানে বরিশালে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।