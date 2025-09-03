হোম > অর্থনীতি

বিদেশি বিনিয়োগকারীর নিরাপত্তা ছাড়পত্র এখন ডিজিটালে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বিদেশি কর্মীদের কাজের অনুমতির জন্য নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়া পুরোপুরি ডিজিটাল হচ্ছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এ সুবিধা বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টালের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে এক আন্তসংস্থা বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা।

সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো হলো—নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটাল হবে; আবশ্যিক নথি সহজীকরণ করা হয়েছে; আবেদন জমা দেওয়ার পর ২১ কর্মদিবসের মধ্যে যাচাই সম্পন্ন না হলে ‘নিরাপত্তা আপত্তি নেই’ ধরে ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হবে; বিদেশি বিনিয়োগকারী ও কর্মীদের ভিসা নবায়ন ও ফি প্রদানের প্রক্রিয়াও অনলাইনে হবে; ভিসা অন অ্যারাইভালের ফি অনলাইনে দেওয়া যাবে; শিগগির নতুন বিনিয়োগবান্ধব ভিসা নীতিমালা চালু হবে; একটি আন্তসংস্থা ইন্টার-অপারেবল ডেটাবেইস তৈরি করা হবে, যাতে বিদেশিদের আগমন ও অবস্থান সহজে মনিটর করা যায়।

বৈঠকে জানানো হয়, এ নিয়ম সব বিনিয়োগ সংস্থার অধীন আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, ‘নিরাপত্তা ছাড়পত্র ডিজিটাল হওয়া যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে কাজের অনুমতি ও ভিসাসংক্রান্ত আরও কিছু সংস্কার চালু করতে চাই।’ তিনি জানান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যেভাবে বিডা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভা করে, নিরাপত্তা ছাড়পত্র ও কাজের অনুমতির ক্ষেত্রেও এখন থেকে মাসিক সভা হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি বলেন, ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমকে আরও সহজ ও কার্যকর করতে বিডার সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় অব্যাহত থাকবে।

