হোম > অর্থনীতি

জাপানে আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল বিকেএসপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জাপান সফরে গেছে বিকেএসপি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দল। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

জাপানের ফুফুওয়ারা টকাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁতার সকার ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণকারী বিকেএসপি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দল গতকাল (১৬ আগস্ট) শেষ খেলায় ২-২ গোলে ড্র করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ ম্যাচটিতে বিকেএসপি দুবার পিছিয়ে পড়েও ভালো খেলে ম্যাচটি ড্র করেছে।

বিকেএসপির পক্ষে অধিনায়ক ফয়সাল ও অপু গোলগুলো করেন। বিকেএসপি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দল জাপানের ফুকুওকাতে তিনটি খেলায় অংশগ্রহণ করে প্রথম খেলায় জাপানের টকিয়া দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে জয়, দ্বিতীয় খেলায় গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওকাইয়ামার কাছে ৫-২ গোলে পরাজয় এবং তৃতীয় খেলায় কাগোশিমা দলের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

জাপান সফরে গেছে বিকেএসপি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দল। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মূলত এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বিকেএসপি দল ১২ আগস্ট জাপান গমন করে। বিকেএসপি দল নিজেদের তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন খেলা উপহার দেওয়া এবং খেলা আন্তর্জাতিক সমকক্ষ হওয়ায় আয়োজক কমিটি বিকেএসপিকে আগামী বছরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছে। দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেন বিকেএসপির প্রধান কোচ হাসান আল মাসুদ ও জাইকার জাপানি কোচ কাই তাগুচি।

উন্নত ফুটবল খেলুড়ে দেশের সঙ্গে এ ধরনের প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে তা প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে খুবই সহায়ক হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

উল্লেখ্য, অনেক দিন পর বিকেএসপির সম্পূর্ণ অর্থায়নে ফুটবল দলটিকে জাপানে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

একনেকে ১১ প্রকল্প অনুমোদন

ডলারের পরিবর্তে রুপির প্রসারে ভারতের বড় পদক্ষেপ

হার্ট অ্যাটাক-স্ট্রোক-ক্যানসারসহ ১০ জটিল রোগের জন্য মেটলাইফের নতুন স্বাস্থ্যবিমা

‘রয়্যাল এনফিল্ড রাইডআউট’—গ্লোবাল রাইডিং ঐতিহ্যের নতুন যাত্রা বাংলাদেশে

আইবিটিআরএতে বাফেডার ৫ দিনব্যাপী কর্মশালা শুরু

পাচারের অর্থে বিদেশে গড়া ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির তথ্য পেয়েছে এনবিআর

বছর পার না হতেই ঢাকা ব্যাংকের এমডির পদত্যাগ

একনেকে ৬ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার ১০ প্রকল্পের অনুমোদন

আজকের মুদ্রা বিনিময় হার: ১৭ আগস্ট, ২০২৫

ভারতের মোট রপ্তানির ৭০ শতাংশই মার্কিন শুল্কের আওতায়, ঝুঁকিতে বহু শ্রমিক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা