হোম > অর্থনীতি

৩১ কর্মকর্তাকে সনদপত্র দিল আইএফআইসি ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আইএফআইসি ব্যাংকের ল’ এবং আইটি বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি কর্মকর্তাদের সনদপত্র দেওয়া হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বিগত তিন মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্নের পর ৪র্থ ব্যাচের ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিংয়ের (ল’ ও আইটি) মোট ৩১ জন কর্মকর্তাকে সনদপত্র দিয়েছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি।

আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত উক্ত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা ৪র্থ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি আইটি ব্যাচের ১৭ জন এবং ৪র্থ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি ল’ ব্যাচের ১৪ কর্মকর্তাকে সনদপত্র দেওয়া হয়।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকেরাসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

সম্পর্কিত

পেঁয়াজের দাম কমেছে সামান্য, বেড়েছে সবজির

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড ও ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময় বন্ধ

চার মাসে রাজস্ব ঘাটতি ১৭ হাজার কোটি টাকা

গত তিন মাসে সবচেয়ে বেশি আমানত পেয়েছে ইসলামী ব্যাংক

স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে লায়ন কল্লোলের হাইজিন ক্যাম্পেইন শুরু

বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষে হারপিকের বিশেষ আয়োজন

ঢাকায় উদ্বোধন হলো ‘Honda Futsal League-2025 ’

তিন রাজস্ব আইনের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ

আমিরাত যাচ্ছে তিন ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট

জ্বালানি নীতি সংস্কার-সংলাপ: ২০৩১ সালে বড় সংকটের শঙ্কা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা