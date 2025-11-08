হোম > অর্থনীতি

মেধাস্বত্ব নিয়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

আইপি সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক মান মেনে চলা এখন সময়ের দাবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এফবিসিসিআই ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (এফবিসিসিআই–আইআরসি) বাংলাদেশে পোস্ট-এলডিসি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণোত্তর প্রতিযোগিতায় মেধাস্বত্ব সুরক্ষা জোরদারকরণ’ শীর্ষক একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন করেছে। আজ শনিবার এফবিসিসিআই আইআরসির কনফারেন্স রুমে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবাইদুর রহমান; সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআই ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটি সেলের সাবেক মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইর সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তাফা আজাদ চৌধুরী বাবুসহ আরও অনেকে।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবাইদুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে রয়েছে। আমাদের অর্থনীতির জন্য এটি যেমন গৌরবের বিষয়, তেমনি এটি নতুন কিছু চ্যালেঞ্জও নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে মেধাস্বত্ব বা “ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি’ (আইপি) সুরক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা এখন সময়ের দাবি।’

এফবিসিসিআই ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন বলেন, পোস্ট-এলডিসি বা এলডিসি থেকে উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হবে মেধাস্বত্ব সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তিনি উল্লেখ করেন, উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কর্মসমূহ সময়মতো আইনগত সুরক্ষা না পেলে বিদেশি কোম্পানির পেটেন্ট ও প্রযুক্তি ব্যবহারে অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে, যা দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেবে।

এফবিসিসিআইর সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তাফা আজাদ চৌধুরী বাবু বলেন, ‘আমরা ডিপিডিটির সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় স্মারক স্বাক্ষরে প্রস্তুত। যার মাধ্যমে এফবিসিসিআই–আইআরসি ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফ্লোর একটি “কানেক্টিং ব্রিজ” হিসেবে কাজ করবে, যেখানে উদ্ভাবকেরা তাঁদের নতুন ধারণা উপস্থাপন করবেন এবং আমাদের টিম সেগুলোকে পেটেন্টযোগ্য উদ্ভাবনে রূপান্তরে সহায়তা করবে।’

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মো. হাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, উদ্ভাবকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত মেধাস্বত্ব সুরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে পোস্ট-এলডিসি সময়েও বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে উন্নীত করবে, যেখানে উদ্ভাবন, ন্যায়বিচার এবং সবার সমৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

