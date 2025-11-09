যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি ধাতু রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করল চীন

আধুনিক প্রযুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিন ধাতু—গ্যালিয়াম, জার্মেনিয়াম ও অ্যান্টিমনি যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করেছে চীন।
আজ রোববার চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণায় বলা হয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান বাণিজ্য উত্তেজনা প্রশমনের সর্বশেষ পদক্ষেপ।
এই নিষেধাজ্ঞাগুলো তথাকথিত দ্বৈত ব্যবহারের পণ্যের ওপর আরোপিত ছিল; যেগুলোর বেসামরিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার সম্ভব। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর থাকা নিষেধাজ্ঞাটি এখন ২০২৬ সালের ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত থাকবে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
ঘোষণাটি আসে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে গত ৩০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর। যেখানে দুই নেতা পারস্পরিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে শিথিল করতে সম্মত হন।
একসময় দুই দেশের মধ্যে আরোপিত শুল্ক তিন অঙ্কের সীমা ছুঁয়েছিল। যা বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির বাণিজ্য প্রবাহ ব্যাহত করে এবং বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল।
বাণিজ্যযুদ্ধের পুরো সময় চীন তার কৌশলগত খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। গ্যালিয়াম, জার্মেনিয়াম ও অ্যান্টিমনি বিরল মৃত্তিকা না হলেও এগুলো আধুনিক প্রযুক্তি শিল্পের জন্য অপরিহার্য উপাদান।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে গ্যালিয়াম উৎপাদনের ৯৪ শতাংশই চীনে হয়, যা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, এলইডি ও সৌর প্যানেলে ব্যবহৃত হয়। জার্মেনিয়ামের ক্ষেত্রে চীনের অংশ ৮৩ শতাংশ, যা ফাইবার অপটিক ও ইনফ্রারেড প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিমনি ব্যবহৃত হয় ব্যাটারি প্রযুক্তি এবং অস্ত্রশিল্পে—বর্ম ও গোলাবারুদ শক্তিশালী করতে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, দ্বৈত ব্যবহারের পণ্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিষিদ্ধ গ্রাফাইট-সম্পর্কিত পণ্যের রপ্তানির ওপরও নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে। সি-ট্রাম্প বৈঠকের পর এটি বেইজিংয়ের নেওয়া কয়েকটি প্রশমনমূলক উদ্যোগের একটি।
এর আগে গত বুধবার চীন ঘোষণা করে, যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক এক বছরের জন্য স্থগিত থাকবে। এ ছাড়া সয়াবিনসহ কয়েকটি মার্কিন কৃষিপণ্যের ওপর মার্চ মাসে আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কও প্রত্যাহার করা হবে—যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের ওপর বড় প্রভাব ফেলেছিল।
ট্রাম্প গত অক্টোবরের শেষের দিকে ঘোষণা দেন, চীন এক বছরের জন্য বিরল মৃত্তিকা প্রযুক্তি রপ্তানিতে আরোপিত নিষেধাজ্ঞাও স্থগিত করতে রাজি হয়েছে।
বিরল মৃত্তিকা বা রেয়ার আর্থস এমন এক কৌশলগত খাত, যা চীনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যা প্রতিরক্ষা, অটোমোবাইল ও ভোক্তা ইলেকট্রনিকস শিল্পের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য।