পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেবে না সরকার, কৃষকদের কথা ভাবা হচ্ছে: কৃষি উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এডিপি পর্যালোচনা সভা শেষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কৃষি উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কৃষকদের কথা ভেবে আপাতত পেঁয়াজ আমদানির অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। আজ বুধবার সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ কথা বলেন তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, ‘বাজারে অস্থিরতা দেখিয়ে আমদানির অনুমতি চেয়ে বিভিন্ন মহল চাপ দিচ্ছে। কিন্তু দেশীয় উৎপাদন ও কৃষকের ন্যায্যমূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার আপাতত আমদানির অনুমতি দিচ্ছে না। কৃষকের স্বার্থই এখানে প্রধান। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও বাজারে চলে আসছে, আগামী মাসে পুরোদমে চলে আসলে পেঁয়াজ নিয়ে কোনো সংকট হবে না।’

আলুর দাম কমে যাওয়ায় চলতি মৌসুমে অনেক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানান উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি আরও জানান, আমন ধান পঞ্চাশ শতাংশের মতো কাটা হয়েছে। মাঠের অবস্থা অনুকূলে থাকায় আমন ধানে এবার বাম্পার ফলনের আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সারের দাম ও মজুত বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘পর্যাপ্ত সার মজুত আছে, সরবরাহেও কোনো সংকট নেই। কৃষক ন্যায্য মূল্যেই সার পাবে।’

গ্যাসের দামের সাথে সারের দাম বাড়ার সম্পর্ক নেই বলেও জানান তিনি।

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, দেশের যেসব ইউনিটে সার ডিলার নেই সেগুলোতে ডিলার নিয়োগ হবে। পুরোনো সার ডিলাররা নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বহাল থাকবেন, তবে অনিয়মকারীদের বাদ দেওয়া হবে।

উপদেষ্টা আরও জানান, কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থায় চলমান নিয়োগ শতভাগ স্বচ্ছ হবে।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান উপস্থিত ছিলেন।

