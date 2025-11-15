যুক্তরাষ্ট্র থেকে এল আরও ৬১ হাজার টন গম

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও ৬০ হাজার ৮৭৫ টন গম আমদানি করেছে সরকার। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুযায়ী নগদ ক্রয় চুক্তির অংশ। আজ শনিবার এমভি ওয়েকো টাটি নামের জাহাজটি মোংলা বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় খাদ্য মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সরকার টু সরকার (জিটুজি) ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানির কার্যক্রম শুরু করেছে। এই চুক্তির আওতায় মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার টন গম আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে গত ২৫ অক্টোবর প্রথম চালানে ৫৬ হাজার ৯৫৯ টন ও ৩ নভেম্বর দ্বিতীয় চালানে ৬০ হাজার ৮০২ টন গম দেশে এসে পৌঁছেছে। এবারকার চালানটি চুক্তির তৃতীয় এবং এটিতে আমদানি হয়েছে ৬০ হাজার ৮৭৫ টন। এই তিনটি চালানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট ১ লাখ ৭৮ হাজার ৬৩৬ টন গম দেশে এসেছে।
জাহাজে থাকা গমের নমুনা পরীক্ষার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলের পর দ্রুত খালাস এবং বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে খাদ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।