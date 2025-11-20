হোম > অর্থনীতি

ঢাকায় উদ্বোধন হলো ‘Honda Futsal League-2025 ’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঢাকায় উদ্বোধন হয়েছে ‘Honda Futsal League-2025’। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড (বিএইচএল) আয়োজিত Honda Futsal League 2025-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গতকাল বুধবার (১৯ নভেম্বর) বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ কনফারেন্স সেন্টার (বিসিএফসিসি) কার্নিভাল হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের কিক-অফ সেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হলো খেলাধুলা, ঐক্য ও তারুণ্যের এক অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা। অনুষ্ঠানে মোটো হোন্ডা দ্য অ্যামাজোনিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করা হয় এবং বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয় ব্রাজিল জাতীয় দলের জার্সি, যা স্বাক্ষর করেছেন বিশ্বখ্যাত ফুটবল তারকা নেইমার জুনিয়র।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ৩২টি অংশগ্রহণকারী দলের লোগো উন্মোচন এবং টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

খেলাধুলা, বিশেষ করে ফুটবলের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে এবারের আয়োজনকে সাজানো হয় হোন্ডা স্পোর্টস চ্যালেঞ্জের তিন মূল বার্তা Joy (Enjoying Challenges), Growth (Growing Challenges) এবং Connected (Connecting Challenges)-কে কেন্দ্র করে। তরুণদের খেলাধুলায় যুক্ত করতে অনুষ্ঠানের পুরো পরিকল্পনাই সাজানো হয় এ চেতনার ভিত্তিতে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে মোটো হোন্ডা দ্য অ্যামাজোনিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে নেইমার জুনিয়র স্বাক্ষরিত ব্রাজিলিয়ান জার্সিটি তুলে দেওয়া হয় অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার হাতে। বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সুসুমু মরিসাওয়া এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার শাহ্ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান এ স্মারকটি তাঁর হাতে তুলে দেন।

দেশে ফুটবলের পুনর্জাগরণে অনুপ্রাণিত হয়ে, আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলে তরুণদের আগ্রহ বাড়াতে এই উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ হোন্ডা। আয়োজকদের প্রত্যাশা, নেইমার জুনিয়রের স্বাক্ষরিত জার্সি জাতীয় দলের অধিনায়ককে উপহার দেওয়া, বাংলাদেশের ফুটবলে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

অনুষ্ঠানে মোটো হোন্ডা দ্য অ্যামাজোনিয়া লিমিটেডের প্রতিনিধি অনলাইনে যুক্ত হয়ে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান এবং বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলসহ দেশজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত করেন।

ট্রফি উন্মোচন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সুসুমু মরিসাওয়া এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার শাহ্ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন হোন্ডা ডিলার নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মেম্বার, ক্লাব প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী এবং বিএইচএলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ফুটবল অনুরাগী ও হোন্ডা সমর্থকেরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে প্রধান অতিথি অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘এত প্রাণবন্ত ও বর্ণিল আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। ব্রাজিলের পক্ষ থেকে পাওয়া নেইমার জুনিয়রের স্বাক্ষরিত বিশেষ জার্সিটি আমাকে গভীরভাবে সম্মানিত করেছে। ফুটবলের প্রতি দেশের তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।’

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার শাহ্ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান বলেন, ‘গ্রাহকদের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা সব সময়ই সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। Honda Futsal League মোটরসাইকেল ও ফুটবলের মিলিত আবেগ, পারফরম্যান্স এবং স্পোর্টসম্যানশিপের একটি অনন্য সেলিব্রেশন, যা বিশেষত এমন সময়ে যখন আমরা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্যে আনন্দিত।’

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সুসুমু মরিসাওয়া বলেন, ‘এই ঐতিহাসিক আয়োজন আমাদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এটি দেশের ফুটবলভক্তদের জন্যও গর্বের বিষয়।’

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের তরুণদের খেলাধুলা, বিশেষ করে ফুটবলের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করা।

হোন্ডা ভবিষ্যতেও আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট ও সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে মোটরসাইকেল বিজনেসকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি, তরুণদের উন্নয়ন, সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের যুবসমাজকে সহায়তা করে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সম্পর্কিত

পেঁয়াজের দাম কমেছে সামান্য, বেড়েছে সবজির

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড ও ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময় বন্ধ

চার মাসে রাজস্ব ঘাটতি ১৭ হাজার কোটি টাকা

গত তিন মাসে সবচেয়ে বেশি আমানত পেয়েছে ইসলামী ব্যাংক

স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে লায়ন কল্লোলের হাইজিন ক্যাম্পেইন শুরু

বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষে হারপিকের বিশেষ আয়োজন

৩১ কর্মকর্তাকে সনদপত্র দিল আইএফআইসি ব্যাংক

তিন রাজস্ব আইনের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ

আমিরাত যাচ্ছে তিন ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট

জ্বালানি নীতি সংস্কার-সংলাপ: ২০৩১ সালে বড় সংকটের শঙ্কা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা