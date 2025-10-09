হোম > অর্থনীতি

এনবিআর চেয়ারম্যানের আয়কর নথি ফাঁস, থানায় মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের ব্যক্তিগত আয়কর নথি ফাঁস হয়েছে। স্পর্শকাতর রিটার্নের তথ্য ফাঁস হওয়ার পর থেকেই এনবিআরের ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়। ইতিমধ্যে এ ঘটনায় এনবিআরের পক্ষে ঢাকার রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। কর অঞ্চল-৪-এর সহকারী কর কমিশনার আতাহার আলী খান গত বুধবার এ মামলা করেন।

এ প্রসঙ্গে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক বলেন, মামলাটি কর অঞ্চল-৪-এর পক্ষ থেকে দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এজাহারে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে একটি ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে।

ফেসবুক পেজটি সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়েরের কি না, জানতে চাইলে ওসি বলেন, এই মুহূর্তে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে চেয়ারম্যানের ২০২০-২১,২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ করবর্ষের রিটার্নের তথ্য প্রকাশ করেন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সেই পোস্টে বেশ কিছু ‘অসংগতি’র কথাও উল্লেখ করা হয়। যদিও ওই তিন করবর্ষে আবদুর রহমান খান এনবিআরের চেয়ারম্যান ছিলেন না। তিনি গত বছরের ১৫ আগস্ট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) সচিব ও এনবিআর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান।

তবে এনবিআরের ভেতরের অনেকে বলছেন, এই ফাঁসের পেছনে থাকতে পারে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ ক্ষোভের প্রতিফলন।

চলতি বছরের মে মাসে সরকার এক অধ্যাদেশে এনবিআর বিলুপ্ত করে দুটি নতুন বিভাগ—রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব বাস্তবায়ন গঠনের ঘোষণা দেয়। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ‘এনবিআর সংস্কার ঐক্য পরিষদ’ আন্দোলনে নামে। তারা অধ্যাদেশ বাতিল ও চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবিতে ‘চেয়ারম্যান অবাঞ্ছিত ঘোষণা’, কলমবিরতি, অবস্থান ধর্মঘট, ‘মার্চ টু এনবিআর’সহ নানা কর্মসূচি পালন করে। আন্দোলনের চাপে কিছু পরিবর্তন এলেও শেষ পর্যন্ত সরকারের কঠোর অবস্থান এবং দুদকের তদন্ত ঘোষণার মুখে কর্মকর্তারা পিছু হটেন। ২৯ জুন ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় আন্দোলন স্থগিত হয়।

পরে আন্দোলনে জড়িত অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়, কেউ বাধ্যতামূলক ছুটিতে যান, কেউ শাস্তিমূলক বদলির মুখে পড়েন।

এসব উত্তেজনার মধ্যেই সম্প্রতি চেয়ারম্যানের আয়কর রিটার্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে, যা নতুন করে আলোচনায় এনেছে এনবিআরের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে। এ বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খানের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

