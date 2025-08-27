হোম > অর্থনীতি

বিমা আইন সংশোধনে ই-মেইলে মতামত চায় আইডিআরএ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিমা আইনকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করতে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। এর অংশ হিসেবে বিমা আইন, ২০১০-এর খসড়া সংশোধনে সব স্টেকহোল্ডারের মতামত চেয়েছে সংস্থাটি। এ লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার বিমামালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনকে একটি চিঠি দিয়েছে আইডিআরএ।

চিঠিতে স্টেকহোল্ডারদের আগামী ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইমেইল (officerlaw@idra.org.bd) অথবা হার্ড কপির মাধ্যমে আইডিআরএর ঠিকানায় মতামত পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আইডিআরএ জানিয়েছে, বিমা খাতের উন্নয়ন, গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয় দূর করার লক্ষ্যে এ সংশোধন আনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত মতামত এবং অন্যান্য দেশের আইন পর্যালোচনাপূর্বক এর বিভিন্ন ধারায় সংশোধন বা সংযোজন ও বিয়োজনের প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত সংশোধনী খসড়া চূড়ান্ত করতে সংশ্লিষ্টদের মতামত নেওয়া হচ্ছে।

