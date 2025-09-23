হামদর্দ ফাউন্ডেশনকে কর অব্যাহতির সুপারিশ ধর্ম উপদেষ্টার

হামদর্দ ফাউন্ডেশনকে কর অব্যাহতি দেওয়ার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের কাছে সুপারিশ করেছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। ১৫ সেপ্টেম্বর উপদেষ্টার সই করা চিঠি আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এনবিআরের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
চিঠি সূত্রে জানা গেছে, ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আয়কর আইন, ২০২৩-এর ৭৬(১) ধারায় এসআরওর মাধ্যমে আয়কর অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আবেদন করে হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। সেই আবেদনের পক্ষে সুপারিশ করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।
ধর্ম উপদেষ্টার সুপারিশপত্রে বলা হয়, আপনি নিশ্চয় অবগত রয়েছেন যে, হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়াক্ফ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত একটি ঐতিহ্যবাহী ইউনানি তথা হারবাল ওষুধ প্রস্তুতকারী জনসেবামূলক ওয়াক্ফ বিল্লাহ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান তার উপার্জিত অর্থ দ্বারা বছরের অন্যান্য সময়েও বিভিন্ন সংস্থা—মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে। এমনকি বন্যাকবলিত এলাকায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা দেওয়াসহ বিনা মূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। হামদর্দ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর সমুদয় আয় দ্বারা শিক্ষা ও চিকিৎসার উন্নয়ন সম্প্রসারণসহ জনকল্যাণমূলক কাজ করে আসছে।
চিঠিতে আরও বলা হয়, ‘হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ ও হামদর্দ ল্যাবরেটরিজের অর্জিত মুনাফা দ্বারা পরিচালিত হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আয়কর আইন, ২০২৩-এর ৭৬(১) ধারায় এসআরওর মাধ্যমে আয়কর দেওয়া থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করা হয়েছে।
‘এমতাবস্থায় হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ কর্তৃক দাখিল করা আবেদনটি বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।’