আয়কর আইনের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করল এনবিআর

বাংলা ভাষায় প্রণীত ‘আয়কর আইন, ২০২৩’-এর অথেনটিক ইংলিশ টেক্সট বা ইংরেজি সংস্করণ সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। গত বৃহস্পতিবার এই গেজেট প্রকাশিত হয় বলে গতকাল শনিবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে সংস্থাটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৩ সালে প্রণীত নতুন আয়কর আইনটির মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ বাতিল করা হয়। তবে শুরু থেকেই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দাবি ছিল আইনটির একটি নির্ভরযোগ্য ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের। কারণ, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কর ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা আনতে একটি সরকারি ইংরেজি সংস্করণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
ইংরেজি সংস্করণ না থাকায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এত দিন আইনটির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। এর ফলে কর-সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হতো, যা বিনিয়োগের পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলত।
এনবিআর জানায়, আইনটির সরকারি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে করব্যবস্থা নিয়ে আস্থা আরও বাড়বে। একই সঙ্গে আইন প্রয়োগে স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২-এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শিগগিরই এসব আইন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হবে।