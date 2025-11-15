দুই মাস পর আবার শুরু টিসিবির পণ্য বিক্রি

প্রায় দুই মাসের বিরতির পর ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রির কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগরীতে কোনো ট্রাক থাকছে না, তবে দেশের বিভিন্ন জেলায় ভোজ্যতেল, চিনি ও মসুর ডাল বিক্রি করবে সংস্থাটি।
আজ শনিবার থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে টিসিবি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দৈনিক ৬১টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে বিক্রয় চলবে। এটি চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত (শুক্রবার ব্যতীত)। প্রতিটি ট্রাক থেকে প্রতিদিন ৫০০ জনের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রি করা হবে। একজন ভোক্তা সর্বোচ্চ ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি চিনি ও ২ কেজি মসুর ডাল কিনতে পারবেন। প্রতি লিটার সয়াবিন তেল ১১৫ টাকা, চিনি ৮০ টাকা কেজি এবং ৭০ টাকা কেজি দরে মসুর ডাল কিনতে পারবেন ভোক্তারা।
টিসিবি জানায়, স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবারের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সিলেট মহানগরীতে ৪টি, নারায়ণগঞ্জ মহানগরীতে ৬টি, রংপুর মহানগরীতে ৫টি, লক্ষ্মীপুর জেলায় ৬টি, মৌলভীবাজারে ৪টি, কুষ্টিয়ায় ৫টি, চট্টগ্রামে ১৩টি, জামালপুরে ১২টি, নরসিংদীতে ৩টি এবং ভোলা জেলায় ৩টি করে দৈনিক ৬১টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করা হবে।