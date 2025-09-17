হোম > অর্থনীতি

একনেকে ৮ হাজার ৩৩৩ কোটি টাকার ১৩ প্রকল্প অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। ছবি: পিআইডি

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ৮ হাজার ৩৩৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ব্যয়সংবলিত ১৩টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৪ হাজার ৪৩৭ কোটি ৮২ লাখ টাকা, প্রকল্প ঋণ ১ হাজার ২২৫ কোটি ৩৬ লাখ এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ২ হাজার ৬৭০ কোটি ৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প সাতটি, সংশোধিত প্রকল্প পাঁচটি এবং ব্যয় বৃদ্ধি বাদে মেয়াদ বৃদ্ধির একটি প্রকল্প রয়েছে।

আজ বুধবার প্রধান উপদেষ্টা ও একনেকের চেয়ারপারসন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়।

সভায় পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ; অর্থ ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ; স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী; পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন; মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম; শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার; শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন।

অনুমোদিত ১৩টি প্রকল্প হলো—মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প—তথ্য আপা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প—ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের গবেষণাগারসমূহের সক্ষমতা বাড়ানোসহ আধুনিকায়ন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তিনটি প্রকল্প—(১) ২০০০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয় প্রকল্প; (২) চারটি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (শাহবাজপুর-৫, ৭ ও ভোলা নর্থ-৩, ৪) এবং একটি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর নর্থ-ইস্ট-১) খনন। (৩) নেসকো এলাকায় নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ বিতরণব্যবস্থার মর্ডানাইজেশন প্রকল্প।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি—এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC 4 J) (৩য় সংশোধন) প্রকল্প।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একটি—উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের একটি—(১) শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল (১ম সংশোধিত সমাপ্তীকরণের উদ্দেশ্যে) প্রস্তাবিত ‘যমুনা স্পেশালাইজড জুট অ্যান্ড টেক্সটাইল মিল’ (১ম সংশোধিত)।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তিনটি (১) খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প (ফেজ-২); (২) নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের কদমরসুল অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (৩) Integrated Service and Livelihood for Displaced people from Myanmar and Host Communities Improvement Project (LGED Part) প্রকল্প।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প—সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প ‘ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত) চতুর্থবার বৃদ্ধি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

এ ছাড়া সভায় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ইতিমধ্যে অনুমোদিত ১১টি প্রকল্প সম্পর্কে একনেক সদস্যদের অবহিত করা হয়।

সম্পর্কিত

ব্যাংকঋণ পরিশোধে জমি বেচবে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

তিন দিনের ‘এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার’ শুরু কাল

বিদেশে বিনিয়োগের নামে ৬০ শতাংশ অর্থই কর স্বর্গে পাঠাচ্ছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা

পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনালে ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব ইতালীয় কোম্পানির

সেবা রপ্তানি: ৩০ কোটি ডলার বাড়াতেই ৫ বছর

এনবিআরের তদন্ত: ঘুষে ২৯৯ কোটি টাকার কর কমে ৩৩ কোটি

কমছে তেল-গ্যাসের মজুত

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ, ভরি ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা ছুঁই ছুঁই

জাপানে জনশক্তি রপ্তানি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব সিদ্ধান্ত নিল অন্তর্বর্তী সরকার

৫ ইসলামি ব্যাংকে বসছে প্রশাসক, একীভূতকরণে লাগবে দুই বছর: বাংলাদেশ ব্যাংক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা