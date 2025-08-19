স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দর
দেশে হরতাল, অবরোধ বা বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। তবুও চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জট তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ২০টি কনটেইনারবাহী জাহাজ ইয়ার্ডে খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে। এই সমস্যার মূলে রয়েছে ঘন ঘন স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়া। এই অবস্থায় প্রতিদিন যে হারে কনটেইনার জমছে, তাতে বন্দর কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে হ্যান্ডলিং ও পণ্য ডেলিভারির ক্ষেত্রে অপারেশনাল কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।
চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ড ও টার্মিনালে ৫৩ হাজার ৫১৮ টিইইউস কনটেইনারের ধারণক্ষমতা রয়েছে। অপারেশনাল কাজের জন্য ১৫ শতাংশ জায়গা খালি রাখতে হয়। বন্দরে ৪৫ হাজার কনটেইনার জমা হলে কনটেইনারে পরিপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টায় কনটেইনার জমেছিল ৪৮ হাজার ৭৫২টি। অর্থাৎ স্বাভাবিকের চেয়ে তিন হাজারের বেশি কনটেইনার জমা হয়েছে। আগের দিন সোমবার ৪৮ হাজার ৪৯৪টি কনটেইনার জমা ছিল। এ ছাড়া আরও ২০টি কনটেইনারবাহী জাহাজ ইয়ার্ডে খালাসের অপেক্ষায়। এতে কনটেইনার জটে বন্দরের অপারেশনাল কাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
গতকাল মঙ্গলবার বন্দরে মোট ৮৬টি জাহাজ অবস্থান করছিল। এর মধ্যে মেইন জেটিতে ১৭টি জাহাজে পণ্য খালাস চলে। এই ১৭টির মধ্যে ১২টি ছিল কনটেইনারবাহী জাহাজ। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে ৬৫টি জাহাজ পণ্য খালাসের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি কনটেইনার জাহাজ।
গত সোমবার বন্দর থেকে কনটেইনার ডেলিভারি হয়েছে ৩ হাজার ৮৩২টি। আমদানি পণ্যভর্তি কনটেইনার নেমেছে ৪ হাজার ৫৮৯টি। জাহাজে তোলা হয়েছে ৫ হাজার ৫৫টি কনটেইনার। মোট হ্যান্ডলিং হয়েছে ৯ হাজার ৬৪৪টি কনটেইনার।
এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বন্দরে কনটেইনার বেড়েছে। তবে আমাদের সক্ষমতাও আগের চেয়ে বেড়েছে। ইয়ার্ডে এখন ৫৯ হাজার কনটেইনার রাখা যায়।’
কনটেইনার স্ক্যানিংয়ে সমস্যার বিষয়ে মো. ওমর ফারুক বলেন, ২-৩ দিন আগে একসঙ্গে চারটি স্ক্যানার নষ্ট হয়ে গেলে কনটেইনার খালাস ব্যাহত হয়। বিষটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া খালি কনটেইনার জমে যাওয়ায় বন্দরে কনটেইনারের সংখ্যা বেড়েছে। এর বাইরে ১০ হাজারের বেশি নিলামযোগ্য কনটেইনার এবং প্রায় ৩০০ ধ্বংসযোগ্য পণ্যভর্তি কনটেইনার বন্দরের জায়গা দখল করে আছে। এগুলো সরানো হলে বন্দরের ২০ শতাংশ জায়গা খালি হতো, যেখানে নতুন করে কনটেইনার রাখা যাবে।
বাংলাদেশ ইন্ডল্যান্ড কনটেইনার ডিপো অ্যাসোসিয়েশনের (বিকডা) মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন রুহুল আমিন সিকদার। তিনি বলেন, ‘আমাদের ২১টি অপডকে কনটেইনারের জট নেই। তবে বন্দরে কনটেইনারের জট রয়েছে। স্ক্যানারের সমস্যার কারণে একটা কনটেইনার ডেলিভারিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগছে। ২১টি অপডকে মোট ৭৬ হাজার কনটেইনার জমা রয়েছে। এর মধ্যে ৬০ হাজারই খালি। ৮ হাজার ৫০০ আমদানি এবং ৭ হাজার ৫০০ রপ্তানি কনটেইনার রয়েছে।’
বন্দর ব্যবহারকারীরা জানান, কনটেইনার জট কমাতে কর্তৃপক্ষের নানা উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। অস্থায়ীভাবে জিসিবি, পিসিটিসহ বিভিন্ন ইয়ার্ড, টার্মিনালে বেশি কনটেইনার রাখা যেতে পারে।