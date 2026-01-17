গভর্নরের মুখের কথায় ‘হ্যাঁ’ ভোটে সিএসআরের টাকা ঢালতে অস্বস্তি, প্রজ্ঞাপন চান ব্যাংকাররা

সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার পর জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচারপত্র ও ব্যানার টাঙানোর কাজ শুরু করেছে ব্যাংকগুলো। তবে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর খাতের অর্থ হ্যাঁ ভোটের পক্ষে প্রচারণার জন্য বেসরকারি সংস্থাকে (এনজিও) দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর মৌখিকভাবে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা নিয়ে ব্যাংকারদের মধ্যে অস্বস্তি বিরাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন ছাড়া এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করলে পরবর্তীতে জবাবদিহিতার সংকটে পড়তে পারেন বলে তাঁদের আশঙ্কা।
রাজধানীর মতিঝিল, দিলকুশা ও পল্টনসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ব্যাংক শাখাগুলোর প্রবেশপথে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙানো হয়েছে। কোথাও সরাসরি ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, আবার কোথাও ‘দেশের চাবি আপনার হাতে’— এমন স্লোগানের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকটি ব্যাংকের সিএসআর–সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছে আজকের পত্রিকা। তাদের কেউ নামপ্রকাশ করতে রাজি হননি। তবে সাধারণভাবে সবার মধ্যে অস্বস্তির বিষয়টি উঠে এসেছে। যদিও ব্যাংকারদের সমিতি এবিবির চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংকের এমডি মাসরুর আরেফিন বিষয়টিকে ইতিবাচক ও ব্যাংকের দায়বদ্ধতা হিসেবেই তুলে ধরেছেন।
ব্যাংকারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে প্রচারণা চালাতে সিএসআরের অর্থ ব্যয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমডিদের মৌখিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করেনি, যা ব্যাংকারদের মধ্যে সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে। তাঁরা বলছেন, এখন সিএসআর খাতের টাকা হ্যাঁ ভোটের পক্ষে ব্যয় করলে পরের সরকার তা নিয়ে জবাবদিহির মুখে ফেললে তাঁরা বিপদে পরতে পারেন— এমন শঙ্কা আছে। তাই প্রজ্ঞাপন ছাড়া দ্বিধাহীনভাবে নির্দেশ বাস্তবায়ন কঠিন।
গত রোববার (১২ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকে সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমডিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ‘ব্যাংকার্স সভায়’ সিএসআর তহবিল থেকে হ্যা ভোটের পক্ষে প্রচারে অনুদান দেওয়ার নির্দেশ দেন গভর্নর। বৈঠকে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংকের এমডি মাসরুর আরেফিনসহ কয়েকজন এমডি বক্তব্য দেন।
গভর্নরকে উদ্ধৃত করে তাঁরা বলেন, সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে গণভোটের বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা সবার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না হলে কী ধরনের প্রভাব পড়বে—এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে। ফলে কোনো বেসরকারি সংস্থা জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নিলে ব্যাংকের সিএসআর তহবিল থেকে সহায়তা দিতে হবে।
গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর সোনালী, রূপালী, অগ্রণী ও জনতা ব্যাংকের একাধিক শাখায় ঘুরে দেখা গেছে, ব্যাংকগুলোর সামনে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে প্রচারণামূলক ব্যনার টানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে এবিবি চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংকের এমডি মাসরুর আরেফিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার অফিস থেকে এরই মধ্যে নির্দেশনা এসেছে ব্যাংকগুলোর প্রতিটা শাখায় ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে উৎসাহিত করে দুটি করে ব্যানার ঝোলানোর। এর পাশাপাশি যেসব এনজিও বা প্রতিষ্ঠান এই জনসচেতনতার জন্য কাজ করবে, তাদের ব্যাংকের সিএসআর তহবিল থেকে সহায়তা দিতে বলা হয়েছে। আমরা এবিবির পক্ষ থেকেও টাকা দেব। আমি এই পদক্ষেপগুলোর পুরোপুরি পক্ষে। সাধারণ মানুষ বড় ধরনের সংস্কার চায়, দেশটা যেন ভালো থাকে।’
মাসরুর আরেফিন আরও বলেন, ‘এই সরকার সাধারণ সরকার নয়, এটা অন্তর্বর্তী সংস্কারমুখী সরকার। তাই এই সরকার এভাবে আমাদের সংস্কার বিষয়ে হ্যাঁ ভোট দিতে অবশ্যই বলতে পারে। আমরা ব্যাংকগুলো দেশের বৃহত্তর স্বার্থে হ্যাঁ ভোট বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে কাজ করব।’
প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মোট তিনবার গণভোট হয়েছে। এর মধ্যে দুটি প্রশাসনিক গণভোট এবং আরেকটি সাংবিধানিক গণভোট। প্রথম গণভোট হয়েছিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৭ সালে। দ্বিতীয় গণভোট হয় রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৫ সালে। সবশেষ গণভোট ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।