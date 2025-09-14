অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমার সফটওয়্যার উদ্বোধন

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সুবিধা চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। গতকাল রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর ভবনে আয়োজিত ট্যাক্স রিপ্রেজেনটেটিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (টিআরএমএস) সফটওয়্যারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সফটওয়্যারের কার্যকারিতা তুলে ধরে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, এখন করদাতাদের জন্য দৌড়াদৌড়ি কমবে। ঘরে বসেই রিটার্ন জমা দেওয়া সম্ভব হবে।
চেয়ারম্যান আরও জানিয়েছেন, আগামী বছর থেকে করপোরেট করের রিটার্ন অনলাইনে জমা দেওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হবে। এতে হিসাবসংক্রান্ত ভুল কমে যাবে। কারণ, এ সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব নির্ণয় করবে। একই সঙ্গে অডিট ও নিরীক্ষাপ্রক্রিয়াও সহজ ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তাঁর বক্তব্যে কর আইনজীবীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সরকারকে অন্ধকারে রাখবেন না। যথাযথ সেবা দিয়ে সম্মানী গ্রহণ করা স্বাভাবিক, কিন্তু সেবাগ্রহীতাদের বিভ্রান্ত করা চলবে না। সঠিক সেবা পেলে করদাতা মূল্য দিতে কৃতজ্ঞ থাকে। এই সফটওয়্যার তা নিশ্চিত করবে—আদায়কারী ও করদাতা উভয়ের জন্য সুবিধাজনক।
অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর আইনজীবীরা অংশ নেন। তাঁরা অনলাইনে রিটার্ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ওকালতনামা বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে দাবি জানান। এ সময় বাংলাদেশ আয়কর আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট রমিজ উদ্দিন আহমেদ, আইসিএমএবির প্রেসিডেন্ট মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, আইসিএবির ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. রোকনুজ্জামান ও নাসিমুল হাই উপস্থিত ছিলেন।