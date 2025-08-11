বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশ থেকে চার ধরনের পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন করে বন্দর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ভারত। দুই দেশের সব স্থলবন্দর দিয়ে পণ্যগুলো রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে শুধু একটি সমুদ্রবন্দর খোলা রাখা হয়েছে।
ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য মহাপরিচালকের কার্যালয় (ডিজিএফটি) গতকাল সোমবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। এর ফলে দেশটির ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে এখন চার ধরনের পাটপণ্য স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি করতে পারবেন না। শুধু মুম্বাইয়ের নাভোসেবা বন্দর দিয়ে এসব পণ্য আমদানির সুযোগ থাকল।
নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে পাট ও পাটজাতীয় পণ্যের কাপড়, পাটের দড়ি বা রশি, পাটজাতীয় পণ্য দিয়ে তৈরি দড়ি বা রশি এবং পাটের বস্তা বা ব্যাগ। ডিজিএফটির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।
ভারত প্রায় দুই মাস আগে বাংলাদেশ থেকে স্থলবন্দর দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য ও বোনা কাপড় আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। সে সময় কেবল নাভোসেবা বন্দর দিয়ে আমদানির অনুমোদন ছিল।
দেশের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, নতুন করে বিধিনিষেধ দেওয়া পণ্যগুলো ভারতে যে পরিমাণ রপ্তানি হয়, তার প্রায় শতভাগ বর্তমানে যায় স্থলবন্দর হয়ে। ফলে বিধিনিষেধের কারণে এসব পণ্য রপ্তানির সহজ পথটি বন্ধ করে দিয়েছে ভারত।