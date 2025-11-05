পোশাক খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধিতে বিজিএমইএকে সহযোগিতার আশ্বাস আইএমএফের

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তর নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর উত্তরায় বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বৈঠকে শিল্প খাতের অবদান, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে আইএমএফ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের পোশাক খাতের গুরুত্বকে উচ্চভাবে মূল্যায়ন করে এবং শিল্পের চলমান রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেয়।
বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা এবং পরিচালক ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী। আইএমএফের প্রতিনিধিদলে ছিলেন সিনিয়র ইকোনমিস্ট কিয়াও চেন, রুইফেং ঝাং ও ইকোনমিস্ট আয়া সাইদ।
বৈঠকে আইএমএফের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় পোশাকশিল্পের ভূমিকা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিজিএমইএ নেতারা বলেন, প্রতিষ্ঠানটি এখন শ্রমনির্ভর মডেল থেকে বের হয়ে উদ্ভাবন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উচ্চমূল্যের পণ্যে মনোনিবেশ করছে। বিশেষ করে ম্যান-মেইড ফাইবার (এমএমএফ) এবং টেকনিক্যাল টেক্সটাইল উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
এ ছাড়া এলডিসি উত্তরণের পর সম্ভাব্য শুল্ক পরিবর্তন ও বাণিজ্য সুবিধা হ্রাস, এফটিএ ও ইপিএর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখা এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাও বৈঠকে তুলে ধরা হয়।